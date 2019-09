Fekir hace olvidar a Gio en tres ratos

El beticismo aplica al pie de la letra el lema popular de 'A Rey muerto, Rey puesto'. En tres ratitos y no especialmente brillantes en un Betis que cayó derrotado en las dos primeras jornadas, la afición se ha olvidado por completo del que hasta hace unas semanas era su ídolo.

Giovani Lo Celso conquistó en tiempo récord los corazones heliopolitanos. Llegó tal día como éste, en el último día del mercado estival de 2018, cedido por el PSG. En teoría, como sustituto de Fabián Ruiz. Sin embargo, el argentino brilló en facetas más adelantadas.

En el último pase y, sobre todo, en el gol. El rosarino acumulaba nueve tantos en su carrera (seis con el PSG y tres con Rosario Central), pero acabó la 18/19 con la espectacular cifra de 16 goles, siendo el máximo goleador de un equipo con un deplorable índice de efectividad y aportó, además, seis asistencias. No es fácil olvidar todo lo que hizo Gio en sólo un año, antes de irse al Tottenham con una cesión con forma de venta encubierta por unas cantidades que superan con creces su valor de mercado estimado, unos 50 millones.

Sin embargo, su sustituto no ha podido empezar con mejor pie, evitando que no haya ni un solo bético derramando lágrimas por no tener a Lo Celso. Mientras al internacional albiceleste le está costando hacerse con un sitio en los planes de Pochettino y sólo suma 44 minutos en tres de las cuatro jornadas disputadas en la Premier League, Nabil Fekir ha desatado la locura en el seno del beticismo.

Ha jugado todos los minutos (270') en lo que va de LaLiga, lleva dos de los cinco goles de los verdiblancos y el peso en el juego del equipo es básico. Todas las jugadas pasan por sus botas, se mueve por el terreno de juego con una plena libertad, se asocia por dentro, irrupe por fuera y, sobre todo, deleita con su amplio repertorio de recursos técnicos cada vez que recibe el balón. Todo un mago a la hora de pisa, mostrar y esconder la bola, usa su 1,73 metros como si midiese el doble, ya que protege la pelota muy bien con el cuerpo; un síntoma inequívoco de que la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos años no mermó sus habilidades. Fekir interviene mucho más que Lo Celso y, además, es igual o más certero en los últimos metros; así que es normal que haya hecho olvidar al argentino tan pronto.

Estas sensaciones cuentan con el apoyo de la estadística, que refuta las buenas vibraciones. No en vano, la web especializada WhoScored incluye a Fekir en el 'Mejor once de la jornada 3', con un 8 de nota media.

Y en el 'Equipo ideal de agosto' (de lo que va de Liga), con un 7,8.

Y, todo ello, tirando del carro del Betis casi en solitario. Cuando entre en el equipo Borja Iglesias, cuando Canales se entone, Tello se recupere... será temible.