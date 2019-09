El Betis se reserva deberes para enero

El 'deadline' llegó y el mercado estival de fichajes cerró sin que el Betis consiguiese cerrar el fichaje de un mediocentro defensivo, la gran prioridad señalada por Rubi después de jugar las primeras tres jornadas de LaLiga. Desde luego, no ha sido porque no lo haya intentado.

En las oficinas del Benito Villamarín echaban humo los teléfonos, en un día muy intenso de trabajo a pesar de que acabó sin novedades que ofrecer a una afición ávida de una guinda que rematase una ilusionante planificación.

Y es ésta última la lectura que los dirigentes béticos desean hacen prevalecer. Asumen que fichar un pivote era necesario y que es probable que se hayan puesto ya deberes para enero, pero están convencidos de haber mejorado bastante la plantilla con los seis refuerzos que han presentado, con Borja Iglesias y Nabil Fekir como abanderados del proyecto y con las llegadas de Dani Martín, Álex Moreno, Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez.

Los grandes objetivos eran reforzar la delantera y el lateral izquierdo, y esos puestos están más que mejorados. En esa tarea han ido todos los esfuerzos y gran parte del verano, lo que ha dejado poco tiempo y un limitado margen económico para ir a por un '5'. No querían a uno cualquiera, de ahí que se hayan rechazado varios ofrecimientos de última hora.

El preferido del club y de Rubi era Leandro Paredes. El jugador no estaba por la labor de salir del PSG, quien no veía mal que el argentino se marchase. Eso sí, la única oferta formal que tenía era la del Betis y, según apuntan desde Francia, era de una cesión y no se hacía cargo de toda la ficha íntegra (cobra 610.000 euros al mes). Y eso lo hizo imposible.

Así las cosas, la alternativa de Santiago Ascacíbar ganó muchos enteros. Es más, a pesar de que es fijo en el Stuttgart, ayer no fue convocado para el partido ante el Bochum (2-1) y eso desató las suspicacias, aplacadas por el director deportivo del cuadro germano, Sven Mislintat, tras el choque. "Ascacíbar no sale", confirmó a la prensa local, antes de reconocer que "las últimas horas de mercado habían sido muy agitadas".

También fue objetivo de los rumores Santi Comesaña, con el Rayo conversando con Medrán, que a su vez estaba negociando la rescisión de su contrato con el Valencia, lo que daba más opciones de salir al canterano vallecano.

Tampoco fue el elegido, así que Rubi se queda sin 'cinco' y Javi García (titular ante el Valladolid y último cambio con el Leganés) es el principal beneficiado de esta decisión.