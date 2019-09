Otro medidor internacional de crecimiento del Betis

El aumento del valor de mercado de la plantilla del Betis, la quinta de LaLiga por detrás de los cuatro equipos Champions y la que más crece con respecto a la temporada pasada, es uno de los argumentos esgrimidos por los principales dirigentes del club a la hora de fijar los puestos continentales como el objetivo de esta temporada.

Consideran que hay mimbres de sobra para conseguirlo en una plantilla que estiman "más equilibrada y compensada" que la del curso anterior y con nivel para reflejar en el campo ese estatus que le otorgan las estimaciones de mercado.

Algoritmos y cálculos debatibles al margen, existes otros ejemplos mucho más tangibles para demostrar el crecimiento de la plantilla del Betis, como el hecho de que su vestuario esté plagado de internacionales. Una amplísima mayoría lo han sido en categorías inferiores y más de la mitad del plantel, en categoría absoluta. En concreto, 13 de los 23 pupilos de Rubi son internacionales absolutos, un 56,5 por ciento.

En este parón por los compromisos de las selecciones, el Betis está representado por seis jugadores: Nabil Fekir, William Carvalho, Aïssa Mandi, Andrés Guardado y Zou Feddal, además de Emerson de Souza y Dani Martín. Representantes en selecciones que, además, gozan de un exitoso presente del que todos ellos han sido partícipes. Francia, la actual campeona del mundo; Portugal, vigente ganador de la Eurocopa y la nueva Liga de Naciones; Argelia, flamante dueño del cetro de la Copa de África; México, que conquistó la última Copa de Oro de la Concacaf y España sub 21, que este mismo verano alzó el Europeo de la categoría. En el último de los numerosos títulos de la 'Rojita' también estaba Alfonso Pedraza, que es el sustituto de otro campeón sub 21 como Junior Firpo.

También cabe mencionar a Emerson. Ha sido convocado para dos compromisos preparatorios para el preolímpico de Tokio 2022 de la sub 23 de Brasil, que mantiene el bloque que se hizo en junio con el Torneo de Toulon (Francia), prestigioso campeonato de promesas en el que el verdiblanco fue elegido mejor lateral derecho.

Pero no acaba aquí el repaso a los internacionales que Rubi tiene a sus órdenes, pues también han representado a las absolutas de sus países otros ocho jugadores verdiblancos.

Los casos más recientes son los de los españoles Sergio Canales, que jugó en marzo sus dos primeros partidos con la selección, y Marc Bartra (14 citas). Algo más de tiempo hace que no se enfunda la 'Roja' Joaquín Sánchez (52); mientras que el paso de Javi García (2), Juanmi Jiménez (1) y Cristian Tello (1) hasta ahora sólo ha sido testimonial.

Otros que han ido con sus selecciones son el azteca Diego Lainez (4) y el camerunés Wilfrid Kaptoum. Después de jugar el Mundial sub 20 de este año, el atacante se ha quedado fuera de la lista del 'Tata' Martino, que sí contó con él para la mayor y estuvo en las dos anteriores citaciones. Por su parte, el centrocampista no ha sido llamado esta vez y no ha llegado a debutar aún con los 'Leones', pero este verano estuvo entre los 23 que Seedorf se llevó a la Copa de África y fue convocado en varias ocasiones durante la fase de clasificación.

Estos ocho, junto a los citados Guardado (que destaca en esta lista con 162 internacionalidades), Carvalho (57), Mandi (51), Fekir (22) y Feddal (15), el vestuario del Betis acumula una experiencia común de 381 partidos de selecciones absolutas, entre ellos, unos cuantos de torneos continentales y mundiales.