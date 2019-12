Guardado: "Cuando uno se siente cómodo no se quiere ir"

El centrocampista mexicano Andrés Guardado, que ha ampliado su contrato con el Real Betis hasta 2022, compareció este miércoles junto al presidente Ángel Haro y el coordinador del Área Deportiva, Alexis Trujillo, en la ciudad deportiva verdiblanca, donde se mostró muy agradecido por la confianza hacia un jugador "veterano".

"Espero estar a la altura del reto y de este compromiso, que más allá de un papel firmado se demuestra en la cancha y en el día a día. Doy las gracias a mi familia, que es mi motor, la parte que no se ve en el campo, pero que siempre está detrás de mí", aseguró en su intervención inicial.

"No es fácil tener esa lealtad y esa confianza en una persona. Y gracias a todos los béticos, desde el primer día me he identificado muchísimo con los valores. Me han hecho sentir en casa desde el primer día. Cuando uno se siente cómodo no se quiere ir", añadió.

Cuestionado por su mejor recuerdo en la entidad de Heliópolis, el medio verdiblanco no se atrevió a concretar, aunque sí mencionó "momentos especiales". "El estar en la institución ya es bonito. Me gustaría regresar al Betis a competiciones europeas. Como dijo Canales, ¿por qué no soñar con la Champions?", apuntó.

"Joaquín nos hace quedar mal a los que estamos tan veteranos. Joaquín es especial, es una leyenda. No se me pasa por la cabeza compararme. Quiero compartir el día con él, seguir ganando partidos. Tenemos muy buena relación. A partir de que me ha tocado ser segundo capitán me ha tocado tener mucho contacto. Tengo un cariño especial a 'Joaqui'", aseguró.

Guardado desmintió que hubiera estado cerca de recalar en Estados Unidos. "Estaban mal informados. Es verdad que ha habido ofertas, que lo agradezco muchísimo, que te quieran en cualquier sitio. Pero yo siempre tuve muy claro querer alargar mi carrera al más alto nivel, que es jugar una Liga como ésta. Esas informaciones las vivo con naturalidad, pero nunca ha sido cierto. Espero que sean años productivos para mí y para el Betis, si no no hubiera firmado", recalcó.

El norteamericano también entró a valorar el difícil momento por el que atravesó el Betis hace unas semanas. "Al final todo lo que se habla se desmiente o ratifica en el campo. Si no lo demuestras dentro de la cancha no te sirve de nada. Ni antes estábamos tan mal, ni ahora hemos salido", manifestó.

Preguntado por el futuro de Diego Lainez, Guardado aclaró que "él tendrá sus asesores" y que no debería posicionarse sobre lo que es mejor para su compatriota. "Es un talento que va a explotar tarde o temprano. Para el Betis sería lo mejor que explote aquí", concluyó.