La cara, espejo del alma en un Betis al alza

El Betis sigue preparando el choque de este domingo ante el Athletic, a partir de las 14:00 horas en el Benito Villamarín, y en la mañana de este jueves los componentes de la plantilla verdiblanca se han ejercitado sobre el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre incontables muestras de que la situación en el vestuario es mucho más distendida después de la notable mejoría de resultados de las últimas semanas.

Rubi y los suyos pisaron el verde de Los Bermejales a partir de las 10:30 horas en una sesión a puerta cerrada que transcurrió con pruebas inequívocas del buen rollo que hay en vestuario, con bromas y risas durante los clásicos rondos con los que comenzó el entrenamiento, y con la confirmación definitiva de las noticias positivas que venía ofreciendo la enfermería del club en las últimas jornadas.

En este sentido, el técnico del Betis pudo contar un día más con la participación de Álex Moreno y de Cristian Tello, aparentemente restablecidos ya de sus respectivas dolencias, y con Javi García en la recta final de su recuperación. Es decir, que las únicas ausencias por lesión en el choque ante el Athletic serán las ya conocidas de William Carvalho y Juanmi Jiménez, aún sin un plazo definido para reintegrarse en el grupo.

La otra baja obligada que tiene Rubi es la de Aïssa Mandi, que vio en Mallorca la quinta amarilla de la presente temporada y deberá cumplir un partido de sanción, a pesar de los esfuerzos de los servicios jurídicos del Betis. El club presentó un recurso al Comité de Competición alegando un defecto de forma y tratando de demostrar que el argelino no comete la falta por la que fue amonestado en Son Moix. El organismo federativo, sin embargo, no le dio su perdón y el central no podrá jugar este domingo.

Todo apunta a que su puesto lo ocupará el canterano Édgar González, que lleva varias semanas trabajando como uno más con el primer equipo y que a priori compartirá línea de tres en la retaguardia con Feddal y Bartra. Además del capitán del filial, han trabajado a las órdenes de Rubi por segundo día consecutivo otros tres jugadores del Betis Deportivo: el delantero Raúl García, el centrocampista Paul Akoukou y el portero Carlos Marín.

Con los balsámicos triunfos ante el Valencia (2-1) y el Mallorca (1-2), el Betis consiguió encadenar dos victorias seguidas por primera vez esta temporada y la tercera en lo que va de 2019. Ante el club vizcaíno, el Betis intentará sumar su tercera victoria y sumar un nueve de nueve que no ha sido capaz de enlazar a lo largo de todo el año; ni en la primera mitad del mismo, aún con Quique Setién a los mandos, ni a partir de agosto, ya con Rubi como entrenador.