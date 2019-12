¿Dónde está el 98% de acierto del VAR?

El pasado mes de noviembre el Comité Técnico de Árbitros emitió un comunicado informando sobre el uso del VAR en la presente temporada, donde hasta dicha fecha elevaba hasta el 98,55% el acierto en la señalización de los penaltis, mientras que en acciones relacionadas con la señalización de los fuera de juego tasaban el acierto en un 96,49%.



Sin embargo, la sensación mostrada por los diferentes clubes este pasado fin de semana se aleja en demasía de unas cifras incomprensibles cuando no se señalan acciones como el penalti sobre Brasanac en el Atlético de Madrid - Osasuna o no se sanciona el manotazo de Bernardo sobre Borja Iglesias.



Los clubes, en la defensa de sus intereses, se han manifestado a través de los diversos canales de comunicación que poseen, especialmente las redes sociales, para denunciar lo que consideran una falta de rigor por parte del sistema de video arbitraje en según que acciones. El Celta de Vigo, por ejemplo, utilizó el hashtag #Varbaridad para reclamar numerosas decisiones arbitrales en su encuentro frente al Mallorca, mostrando claramente su indignación ante ciertas acciones (o más bien inacciones por parte del VAR) y pidiendo respeto para su club.





Penalti, roja, penalti, segunda amarilla. ¿Es esto justo? Las tres primeras son acciones claras de VAR. ¿Por qué no intervino? RESPETO. #VARbaridad pic.twitter.com/2pQfldpkVd — RC Celta (@RCCelta) December 15, 2019

Qué lástima no conseguir ayer los tres puntos y sumar la cuarta victoria consecutiva. Y es que cuando aparece #LaDobleVARaDeMedir, todo se vuelve más complicado... pic.twitter.com/dODDhSuYXJ — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 16, 2019