Los actores 'secundarios' tiran del carro

Emerson marcó el primer tanto de 2020; Joaquín, Fekir y Bartra ya aportaron gol en el final de 2019, ante las sequías de Loren y Borja Iglesias



El primer gol del Betis en este 2020 llevó la firma de Emerson Aparecido Leite da Souza. El brasileño se elevó sobre la fornida zaga del Alavés para cazar en el aire un buen centro de Nabil Fekir y lo envió al fondo de las redes de Fernando Pachecho, para poner el definitivo 1-1 y rescatar un punto para los verdiblancos en su visita a Mendizorroza.

A buen seguro, para las casas de apuestas era más probable que la primera diana del nuevo año la hiciese un delantero; pero que el autor fuese el lateral diestro ya no resulta sorprendente para el beticismo. En primer lugar, porque el ex del Mineiro suma ya tres goles esta temporada y, en segundo término, porque en las últimas semanas los actores secundarios están acaparando ese protagonismo que tanto se resiste a Loren Morón y a Borja Iglesias; quienes tendrán que esperar al menos dos semanas más (el próximo fin de semana llega la Copa y no hay Liga) para romper sus respectivas sequías.

La del 'Panda' es más numérica que otra cosa, pues vio puerta en su visita al RCDE Stadium, la que fue su casa en la 18/19, el pasado 15 de diciembre. Eso sí, era su segundo tanto en toda la 2019/2020 y el primero lo había metido el 24 de septiembre, ante el Levante. Su caso es curioso, porque antes de firmar por el Betis fue capaz de sumar tres dianas con el Espanyol (uno más) en las tres rondas previas de la Europa League que superó.

Por su parte, Loren Morón no consigue celebrar un gol desde el derbi en el Benito Villamarín del pasado 10 de noviembre; cuando batió a Vaclik para poner el momentáneo empate en un duelo que acabó con 1-2. Desde entonces, han pasado casi dos meses en los que el Betis ha jugado seis partidos con muy buenos resultados; pues mojó en los seis, sólo perdió en uno de ellos y sumó 11 de los 18 puntos en juego. Todo ello, gracias al protagonismo de sus goleadores secundarios: Joaquín, Fekir, Bartra y el propio Emerson.

Así, en la decisiva victoria ante el Valencia (2-1) con la que Rubi salvó el cargo marcaron el capitán y Canales, sobre la bocina. El portuense, esta vez con el galo, volvió a ser artífice del primer triunfo a domicilio del curso, en Mallorca; mientras que el '17', además, encadenó su tercera cita seguida viendo portería en la mágica tarde ante el Athletic, rival ante el que hizo el primer 'hat-trick' de su carrera y batió así un récord que llevaba más de medio siglo en poder de Alfredo Di Stefano (el del jugador más longevo en meter un triplete).

El central catalán recogería el testigo en Cornellá, para poner el definitivo 2-2 después de que el Espanyol remontase el 0-1 (de Borja Iglesias), y repitió en la derrota ante el Atlético, al hacer el 1-2 para permitir que el Betis tuviese opciones de salvar algún punto hasta el pitido final.

En Mendizorroza, el turno fue para Emerson, quien ya había marcado en la victoria ante el Celta (2-1) y en la derrota en el estadio del Villarreal (5-1); con lo que, con estos tres tantos, ya es el cuarto máximo goleador del Betis en el presente curso sólo por detrás de Loren (8), de Joaquín (6) y de Fekir (4).





Cae la hegemonía española en el Betis

Con el citado tanto de Emerson en Vitoria se va confirmando ya el final de la hegemonía de los goleadores españoles en el Betis, que a lo largo de este siglo XXI prácticamente monopolizaban el honor de inaugurar cada año la cuenta de goles del conjunto de las trece barras. Así, si en 2020 rompió el hielo el brasileño; hace justo 12 meses era el paraguayo Tonny Sanabria quien ponía su firma a la primera diana bética de 2019, después de haber sido también el autor de la última de un 2018 que comenzó con un gol de Fabián a los 21 segundos del inolvidable derbi del 3-5 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sanabria marcó en El Alcoraz de Huesca antes de marcharse al Genoa cedido por 18 meses y después de romper con una racha de seis años seguidos iniciados con un tanto de un futbolista de origen español.

En este plano, como no podía ser de otro modo, hay que resaltar la figura de Rubén Castro, máximo goleador de la historia de la entidad y encargado de abrir el casillero en 2013, 2014, 2015 y 2017. Entre medias, en enero de 2016, se coló Álvaro Cejudo con una volea por la escuadra al Real Madrid; eso sí, después de tener que esperar al sexto partido del año, pues el Betis se quedó sin marcar en los cinco primeros (tres de LaLiga y dos de la Copa ante el Sevilla).

Los jugadores nacionales han cantado el primer tanto en 14 de estos 21 primeros años del siglo XXI. Los siete foráneos que aparecen en esta relación de goleadores son los ya citados Emerson (2020) y Sanabria (2019), además del también paraguayo Roque Santa Cruz (2012), del camerunés Achille Emaná (2011) y los brasileños Sobis (2007), Robert (2006) y Edú (2005).