Rubi: "Todo ha ido como esperábamos"

El Betis tenía que tomarse muy en serio el partido para evitar sorpresas en Portugalete y Rubi, tras el encuentro, ha querido destacar el gran esfuerzo realizado por el equipo: "Sabíamos que si no nos tomamos el partido con rigor y seriedad tendríamos problemas. El Portugalete es un equipos intenso, compite bien, no estamos acostumbrados a jugar en estos campos. Se ha visto la idea de juego del Betis, con un equipo muy implicado y ha sido un buen día, también para el Portugalete ha sido un día para recordar. Se ha visto un partido bonito con detalles interesantes".

Oportunidad para los menos habituales: "Las pequeñas rotaciones que hemos hecho, jugadores que están llamando a la puerta, hay que compensarles con alguna titularidad. Destacar la inclusión de Aleñá, que lleva pocos días con nosotros. Los jugadores que han salido han salido con una actitud buenísima".

El Portugalete tuvo momentos en los que se acercó a la portería de Joel: "Es normal que dentro de un partido de 90 minutos, contra un buen equipo de tercera, en su terreno de juego tengan un ratito en el que nos han achuchado bien, pero lo considero dentro de la normalidad. Nosotros arriesgamos mucho en el pase, considero que es lo lógico. No hemos encajado, hemos marcado a balón parado que es nos está yendo muy bien en esa faceta".

El posible interés del Espanyol en fichar a Tello: "El mercado cualquier día cambia. Mientras tenga a mis jugadores disponibles cuento con ellos como si los fuera a tener a todos. Tello es un jugador del Betis, es un gran jugador y puede ayudar al equipo. Necesita competir y aporta mucho".

Partido muy serio del equipo: "Hemos preparado el partido como si fuera uno de liga, conocíamos a los jugadores que teníamos delante. Era un tema de actitud y marcar el primer gol. Hemos aguantado el achuchón y hemos metido el segundo. Hemos tardado pero bueno, todo ha ido como esperábamos".

El fichaje de Guido Rodríguez: "Desde que hemos venido no me he puesto en contacto con nadie, entiendo que las cosas iban por bueno camino, o será para ahora o será para luego, pero es un jugador que el Betis tiene ahí. La voluntad es que se produzca, el club está trabajando muy fuerte".

Si jugadores como Tello o Lainez salen tendrán que llegar fichajes: "Por mí tenemos una buena plantilla. De cara a la segunda vuelta veo a todo el mundo muy preparado. No llega un jugador si no sale otro".

El nuevo formato de la Copa del Rey: "A mi me gusta porque da mucha vida a los equipos más modestos. Es bonito que los equipos reciban a equipos de primera división. En las siguientes rondas habrá más equipos de Primera y será muy equilibrado. A mi me gusta que los equipos de Primera se paseen por los pueblos. A mi me hubiera gustado medirme al Betis cuando estaba en el Vilassar de Mar".

Edgar tuvo que ser atendido durante el partido: "Le han hecho un vendaje y desde el primer minuto me han dicho que aguantaba bien, ha aguantado bien y me interesaba que terminara el partido".

Sobre el Portugalete: "Es un buen equipo que compite fuerte y bien, le estuvimos viendo. Hoy no ha podido hacer su juego porque nosotros teníamos mucho el balón pero bueno, ojalá tenga la suerte de ascender".