Pedri, el Betis y Setién

Se llama Pedro González López y, a sus 17 años, ya ha sido protagonista de un traspaso de cinco millones de euros -más uno en variables-, aunque es bastante probable que ya valga más de ese dinero. Pedri juega rodavía en la UD Las Palmas, cedido por un FC Barcelona que aún no ha tomado una decisión para la próxima temporada sobre un futbolist que, por contrato, no podría jugar en el primer filial azulgrana si éste no firmase un ascenso a la categoría de Plata.

Así las cosas, son varios los clubes de Primera que ya han preguntado por su situación, además de alguno extranjero, como el Ajax de Amsterdam, según informa Marca. Los españoles son el Real Betis, el RC Celta y la Real Sociedad, habiendo mostrado ya los verdiblancos interés en el futbolista antes de que se hiciese con su pase, a golpe de talonario, el Barça.

El problema ahora para los verdiblancos es, curiosamente, Quique Setién, pues el cámtabro, quien pasó también por el banquillo amarillo, conoce bien las cualidades de Pedri y, por ello, desea que haga la pretemporada con el primer equipo azulgrana, como poco.

Ahora bien, si el Barça B no subiese y Setién le viese aún verde, nunca mejor dicho, el Betis podría tener sus opciones de acogerle, como desde enero acoge a Carles Aleñá.