Luis Oliver: "Pensé que me moría"

El que fuera accionista del Betis, Luis Oliver, ha superado el contagio del COVID-19 después de 10 días ingresado y en una entrevista en el diario 'Marca' ha afirmado que "pasó tres días muy mal" en los que pensó que se moría.

"Es tremendamente duro. Lo peor que me ha pasado. Psicológica y humanamente es de una crueldad terrible: Diez días incomunicado, no puedes ver a nadie de los tuyos; observar a los médicos trabajando duramente y de forma desbordada, ver como la gente perdía la vida y el dolor que ello causaba en el personal sanitario... son imágenes y vivencias que nunca olvidaré", manifiesta.

Oliver, que actualmente es dueño del Extremadura, dice que "lloró de alegría" cuando recibió el alta hospitalaria pero también de tristeza por dejar con oxígeno al médico que le salvó la vida.

"Este bicho llega 'avisando': de 40 de fiebre pasas a no tener nada, dolor de pecho y cansancio. Y,sobre todo, por las noche te ataca. Su gravedad es extrema. Tienes 40 de noche y de madrugada. Yo llamaba al doctor Ángel Martín y al del Extremadura y me iban diciendo y animando. Los médicos del hospital no dan a basto, están desbordados", dice.

Una vez fuera del hospital, Oliver cree que "emocionalmente" es lo más "duro" que ha vivido y que ahora solo hace "dormir, descansar y comer mucho. Hay que recuperar defensas para superar al bicho".