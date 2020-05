Las últimas once balas de Cristian Tello

El bético Cristian Tello no se cansa de repetir lo "feliz" que está en el Betis siempre que tiene la ocasión de hacerlo. Algo que le empuja a trabajar como el que más y que, durante el confinamiento, le ha venido motivando para entrenarse en casa a la mayor intensidad posible, intentando ir un pasito más allá de lo marcado por si ahora, una vez que se reanude la temporada, eso le permite partir con una ligera ventaja física con respecto a sus compañeros.

Y es que Cristian Tello es consciente de que se juega su futuro como bético en estas once jornadas que restan por disputarse y que, si todo sigue el plan establecido, se acabarán jugando en LaLiga.

Con contrato en vigor como bético hasta 2022, es consciente de que su deseo de continuar en el Betis es mayor que el del club por mantenerlo. Y no porque no estén contentos en Heliópolis con el extremo, pues sus números, en realidad, son bastante mejores de lo que pudieran parecer a simple vista.

Esta temporada, sin embargo, no está teniendo todo el protagonismo que desearía y, a priori, se preveía. Todo ello, aunque Rubi ha dispuesto de él en 18 de los 27 encuentros disputados hasta la detención de la competición. Eso sí, apenas ha estado 447 minutos sobre el césped, habiendo sido capaz sólo de ver portería ante el Real Madrid. El catalán se ha ganado el cartel de revulsivo en las tres temporadas que lleva como bético, y eso, en relación a su salario, no lo acaban de ver del todo claro en la planta noble del Benito Villamarín, donde el próximo mercado optarían por darle salida al futbolista de llegar una oferta que interese a todas las partes involucradas. Y es que el problema, fundamentalmente, es ese, como ya ocurrió el pasado enero, sin ir más lejos.

No que lleguen ofertas, pues Tello, como aseguran a ED fuentes consultadas por este diario, siempre ha contado con clubes interesados desde que arribó a Heliópolis. La complicación estriba en poner de acuerdo a los clubes, pues el 50% del futbolista todavía pertenece al Barcelona. Un hecho que, por ejemplo, rompió el acuerdo de cesión con el Espanyol, que lo tenía todo acordado con el futbolista. El Betis sólo accedía si se incluía una obligación de compra y eso lo impidió.

Los cuatro kilos, más otro en variables, que el Betis pagó por él en su momento, hacen que en Heliópolis exijan ahora los 12 que marca su cláusula, y no todos los clubes están dispuestos a llegar a ellos por un jugador que no está disfrutando de continuidad. Sí lo hacía el Inter Miami FC de Beckham, pero Tello no veía del todo claro lo de marcharse a la MLS de Estados Unidos todavía.

De ahí la relevancia de los 33 puntos aún en juego. Once nuevas oportunidades de ganar protagonismo en manos de Rubi y asentarse de cara a la próxima campaña o, en su defecto, mejorar su cartel de cara a la próxima ventana de transferencias, la cual se antoja complicada. En el Betis, por ahora, no se ha recibido ningún movimiento formal por Tello, aseguran a este diario: "Todo sigue igual. Muchos rumores y pocos movimientos".