Dani: "El Sevilla es favorito, pero sin público se igualará"

El exdelantero del Betis Dani Martín admitió que "el Sevilla es favorito" para el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el que se reanudará LaLiga, posiblemente el 11 de junio, pero matizó que, al ser a puerta cerrada, "la cosa se igualará" porque los locales "no tendrán el empuje de la afición".

Dani manifestó que el duelo sevillano se "va a equilibrar por el tema del ambiente", ya que a los sevillistas les va a faltar "el empuje de esa gran afición que tienen", pues "jugar en el Sánchez-Pizjuán lleno" infunde "una motivación difícil de encontrar en otros estadios".

Para el autor que dio a los béticos el título copero en 2005, la condición de favoritos, a priori, de los blancos se explica recordando que "el Sevilla está en Champions y el Betis viene de lograr contra el Real Madrid un triunfo para alejarse del descenso. A día de hoy, el Sevilla es favorito", recalcó.

"Ya me gustaría como bético que no lo fuera, pero ellos están en Champions y el Betis está lejos de Europa. Juegan en casa y aunque los dos equipos deben encarar el partido igual que si hubiera gente en la grada, desgraciadamente no va a ser así", añadió, debido a las restricciones y normas de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El actual responsable de la Escuela de Fútbol Dani Triana Ar-Rabad advirtió, sin embargo, de que la falta de público generará "situaciones nuevas" porque "el ambiente hace estar más motivado" a los futbolistas, si bien "los profesionales jugarán sabiendo la alegría que le pueden dar a respectivas sus aficiones".

El exdelantero verdiblanco indicó que tampoco se sabe si los jugadores "aguantarán a tope los noventa minutos", puesto que "no es lo mismo haber entrenado en casa que hacerlo con los compañeros y volver a jugar sin antes haber disputado un amistoso".

Por ello, Dani consideró que esta fase previa a la reanudación de la competición "nada tiene que ver con una pretemporada", aunque, a pesar de ello, espera "disfrutar de un gran espectáculo" en el derbi.