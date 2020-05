Borja: "El Betis tiene argumentos para plantar cara al Sevilla y a cualquiera"

Derbi. El Gran Derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán se jugará dentro de sólo 11 días. Es el pistoletazo de salida de LaLiga española y en la capital de Andalucía no se habla ya de otra cosa. El Sevilla F.C., asentado en el tercer puesto de la clasificación, busca certificar el pasaporte de Champions que tiene a día de hoy en la mano. El Real Betis, después de una temporada muy irregular, afronta las últimas jornadas desde la mitad de la tabla y convencido de que aún puede aspirar a cumplir su objetivo de jugar en Europa la próxima temporada. Quién llega mejor a este ansiado partidazo es algo que se ha debatido mucho en los últimos días. Borja Iglesias prefiere ser cauto, pero advierte de que los verdiblancos "pueden ganar a cualquiera".

"¿Quién llega mejor al derbi? Lo que dice la clasificación es una realidad, pero luego, sobre el campo, nosotros tenemos argumentos para plantar cara a cualquiera", recordó el delantero del Betis en una entrevista a 'Radio Marca', en la que recordó que LaLiga se detuvo justo después de que el Betis lograse una revitalizante y sorprendente victoria ante el Real Madrid en el Benito Villamarín (2-1), que le hacía llegar motivadísimo al duelo cainita en el feudo nervionense.

El 'Panda' echará de menos el rugido del Sánchez-Pizjuán y el espectacular ambiente que se vive en los derbis, con estadios a rebosar y mareas de aficionados con los nervios y la pasión a flor de piel. Esta vez, el público habría animado en su contra, pero el ariete gallego es de los que se crecen en climas hostiles y lamenta tener que jugar a puerta cerrada. "A mí me gusta el fútbol con aficionados, que me piten... he soñado siempre con jugar partidos así", manifestó.

No obstante, mejor así que no jugar; pues Borja cuenta los minutos para volver a sentir en su cuerpo el frenesí de la competición. "Tenemos muchas ganas de volver a jugar. Esta semana ya podremos trabajar en grupo y es un paso importante de cara a poder volver a competir. Estoy muy contento", señaló sobre esta especie de pretemporada que el Betis está realizando en una ciudad deportiva cerrada a cal y canto para poder cumplir con las estrictas normas sanitarias.

Para algunos es una temeridad retomar LaLiga sin haber doblegado aún al coronavirus. El temor a que haya rebrotes de la pandemia que ha paralizado todo el mundo en los últimos meses, el delantero verdiblanco se mostró sensible a todas las opiniones, aseguró comprender que existan esas dudas y confió en que seguir las medidas evite riesgos para la salud. "Le tengo mucho respeto a la situación, porque con miedo no se puede vivir. Tenemos que cumplir todas las normas", señaló, remarcando que es una situación nueva a la que todo el mundo debe adaptarse. "Hemos trabajado muy duro en casa, pero no es lo mismo que pisar el campo", señalando, admitiendo que es un incógnita el nivel al que va a regresar el fútbol.