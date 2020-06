Joaquín se despide de Juanma Linares con un precioso mensaje

El beticismo en particular y el mundo del fútbol en general se han volcado a lo largo de la última semana para apoyar y ayudar a Juanma Linares, el conocido aficionado bético que vivía en Estados Unidos, quien tras sufrir un infarto cerebral, hace apenas dos días sus allegados informaban de su inminente fallecimiento porque "los daños sufridos hacen que, lamentablemente, su estado no sea compatible con la vida", por lo que "en los próximos días podrá, finalmente, descansar", señalaban.



Si compañeros y amigos le habían hecho llegar en los últimos días mensajes de apoyo, el Betis, club al que cubrió como cámara de LaSexta en innumerables ocasiones, no ha sido menos. Y, en este caso, ha sido su capitán, Joaquín Sánchez, el que le ha dejado un precioso mensaje de despedida a través de las redes sociales.



"Sólo quiero unirme al sentimiento de tu familia por la injusticia que la vida ha cometido contigo y con todos nosotros. No deberi?as abandonar este mundo Juanma Linares. Tu espi?ritu be?tico y tu indudable humanidad vivira?n en esas maravillosas hijas que nos dejas aqui?. Un fuerte abrazo amigo, con la camiseta que llevas puesta seguro que tienes abiertas de par en par las puertas de cielo!", señala el jugador portuense, que se une a otras muchas muestras de afecto.