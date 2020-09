El Betis-Valladolid cambia de fecha y hora

LaLiga, que mantiene un contencioso con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los partidos en viernes y lunes, impedidos por la jueza de Competición de la RFEF, admitió que la segunda jornada del campeonato se disputará en sábado y domingo al no haber llegado la medida cautelar solicitada.

Por tanto, el partido Betis-Valladolid se adelanta un día, aunque diferencia del pasado domingo y pese a que para este próximo las temperaturas bajarán y está previsto que llueva, LaLiga no quiso arriesgar y jugársela a mediodía y el partido, en principio, se iba a jugar a las 21:00 horas. Diez minutos después cambió y, para que no coincidiera con el Real Sociedad-Real Madrid, lo trasladó a las 18:30 horas, que será su horario definitivo.... si no vuelven a cambiar en este despropósito.

"Hemos esperado hasta las 17:00 a que pudiese venir una medida cautelar o cautelarísima o una medida provisional desde el CSD (Consejo Superior de Deportes), no ha llegado, no hemos recibido respuesta, por lo tanto debemos poner en marcha los horarios, saldrán en breve en sábado y domingo", admitió Javier Tebas este miércoles en un acto de LaLiga con la empresa de cromos Panini.

La jueza única de Competición de la RFEF decidió hace una semana que las dos primeras jornadas de los torneos de Primera y Segunda (LaLiga Santander y LaLiga SmartBank) que los partidos programados en viernes y lunes pasarían al sábado y domingo, una medida contra la que LaLiga solicitó una medida cautelar al CSD y una cautelarísima a un juzgado de lo Mercantil.

Tebas confirmó este miércoles ambos recursos contra esa decisión y se mostró confiado en que se acabará disputando partidos en viernes y lunes.