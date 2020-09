Otra opción más por Martínez Quarta

Se intuía por los fichajes que habían llegado -a coste cero-, porque Antonio Cordón lo había dejado caer en cada intervención en la que había participado y el agente de Lucas Martínez Quarta lo confirmó: el Betis ​no podía acometer desembolsos importantes si antes no salía ningún jugador.

En los últimos días y a la espera de que la última semana del mercado defina el panorama sólo Sanabria -que gusta mucho a Pellegrini-, Loren o Emerson parecen con alguna opción de abandonar la nave verdiblanca. Mandi y William hace tiempo que no 'peligran' e incluso Emerson sólo podría salir si las otras posibilidades que baraja el Barça para suplir a Semedo se caen, algo que no parece ocurrir. La conclusión de todo esto es que, si no ocurre nada, sólo vendría un nuevo lateral zurdo entre los que ya se van poniendo a tiro conforme se acerca el final.

Pero hay un jugador al que el Betis sigue desde hace tiempo y que, sea al club verdiblanco o a otro equipo, quiere salir este verano a toda costa. Se trata del propio Martínez Quarta. El agente del jugador fue el que desveló que el Betis le había comunicado que este verano no podía afrontar fichajes de ese caché sin que antes se dieran salidas y, previsiblemente, también el que filtró que River Plate había rechazado una primera oferta del Celta por cinco millones. Pero ahí no queda el interés del fútbol español por él, pues su nombre ha sido relacionado en las últimas horas como opción de la Real Sociedad para suplir a Llorente. Y el club donostiarra tiene 'cash' después de haber cobrado el 16 millones por el ya nuevo central del Leeds United (80% del traspaso).

No es su primera opción, pero sí una de las que baraja y, en caso de que vaya a por él y a diferencia de Betis o Celta, sí tendrá dinero para negociar hasta donde quiere River Plate, quien estaría dispuesto a dejarlo salir por su actual valor de mercado (10 millones) o, incluso, por opciones tan imaginativas como las que se vislumbraban para Betis y Celta.

Con ello se esfumarían las opciones béticas por un jugador que queda libre en apenas nueve meses y que sería una gran opción de futuro para renovar el centro de la defensa verdiblanco.