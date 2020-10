Joaquín: "Estoy convencido de que este año va a ser diferente"

El Real Betis afronta esta semana con la mente puesta ya en el duelo del próximo domingo (21:00 horas) ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín. Los hombres de Pellegrini regresaron ayer a los entrenamientos a la espera de que vayan llegando los internacionales a lo largo de esta semana, pero mientras tanto, todos los sentidos están puesto en el domingo y una temporada ilusionante.

El Betis suma 9 de 15 puntos posibles, lo que le ha aupado hasta la segunda posición de la tabla clasificatoria. Tres victorias que para lo que ha sido clave el cambiod de mentalidad con respecto al año pasado, como bien ha explicado el capitán verdiblanco Joaquín en los micrófones de Radio Sevilla.

"Todo esto lleva un trabajo. Ésa era la idea del proyecto del club desde hace años. Aquí se han hecho las cosas bien, hemos hecho un equipo competitivo y los jugadores importantes quieren venir al Real Betis. Es verdad que el año pasado no estuvimos bien y sufrimos, no se puede competir ganando un partido y tres no. La mentalidad tiene que ser la de este año, quitando el partido de Getafe. Tenemos que ser un equipo que pelee arriba", ha admitido el portuense.

Y es que, echando la vista atrás, Joaquín reflexionaba sobre el cambio que ha experimentado el Betis en los últimos años. "En los últimos años hemos dado un cambio importante, hemos estado en Europa. El año pasado no se dio con la tecla desgraciadamente pero creo que el cambio y la mentalidad que queremos sí lo hemos tenido en los últimos años en líneas generales. Tenemos que competir al 200%, no nos podemos relajar, ya lo vimos en Getafe. Nosotros, con todo lo que llevamos vivido, y yo particularmente, tenemos que jugar cada partido como si fuera una final, y así lo transmite el míster. Aspiramos a ganar todos los partidos o todos los que se puedan", explicó el extremo verdiblanco.

No en vano, Joaquín está convencido de que la presente temporada será muy ilusionante: "Estoy convencido de que este año va a ser diferente, en lo bueno, pero todavía es pronto para marcar objetivos. Vernos arriba nos va a motivar mucho más. Los rivales te respetan y eso se nota en el terreno de juego".



El mercado de fichajes del Betis

"Es un año complicado, no sólo para el Betis, sino para todos los equipos. No es fácil traer a jugadores importantes. Afortunadamente tenemos una base de plantilla muy buena, conformada estos años anteriores. Esta temporada, los que estamos somo los que tenemos que remar pero esto es igual para todos los equipos".



La llegada de Pellegrini

"Tener un entrenador con caché y un tipo que es importante se nota. Pellegrini tiene las ideas muy claras y psicológicamente maneja muy bien al grupo, a eso yo le doy mucha mas importancia que a otros aspectos. Manejar psicológicamente a un vestuario es fundamental.



Ilusionado con Pellegrini

"Él tenía muy fácil decir que no. Si vino aquí es porque sabía que había margen de crecimiento, sabía por qué venía y dónde venía. Me transmitió mucha ilusión cuando se hizo el fichaje y hablamos por teléfono. Se lo noté desde el principio".