La llamada de Pellegrini que cambió el chip de Sanabria: "No me lo esperaba"

El Tonny Sanabria que se marchó cedido al Genoa un año y medio, dando casi por perdidos sus deseos de triunfar en el Betis, es totalmente diferente al que ha regresado este curso como delantero titular para Manuel Pellegrini por delante de Loren Morón y Borja Iglesias. La comparación de la trascendencia que tuvo el paraguayo en el partido ante la Real Sociedad cuando entró en la reanudación por el 'Panda' le da la razón al técnico, ya que mientras el gallego se fue un día más sin gozar de ocasiones, el internacional guaraní se convirtió en el gran protagonista del choque, ya que la primera pelota que tocó la mandó al fondo de la portería en un gol anulado por un fuera de juego inexistente y sólo unos minutos después fue objeto de un claro penalti ignorado por Estrada Fernández primero y por el VAR, en segundo término.

"Me siento un jugador totalmente diferente, vuelvo mucho más maduro. He sido padre y eso te hace cambiar tus prioridades, la forma de pensar", ha explicado Sanabria sobre la ilusión renovada con la que afronta su segunda etapa en el Betis, algo que admite que no esperaba en absoluto. Pensaba que este tren ya se había escapado para siempre, sabe que se lo debe a Pellegrini y agradece la confianza del entrenador chileno y revela una llamada en verano que le sorprendió muy gratamente y que le hizo cambiar el chip casi de manera inmediata.

"Fue un verano muy raro para mí. Lo pasamos mal en el Genoa en los últimos partidos de liga, logramos por suerte la salvación en último partido, en el que además pude ayudar con dos goles. Un día después del partido me llama Pellegrini. La verdad es que no esperaba esa llamada. Me cambió todos los planes, acabé muy contento después de hablar con él y sigo muy contento por poder estar trabajando con un entrenador de talla mundial como él", ha comenzado explicando.

"En la llamada, me dice que cuenta conmigo y que cree que soy un jugador que le puedo dar muchas cosas al equipo. Por eso volví antes de tiempo, porque quería demostrar que estoy hecho para competir y que quiero luchar por un puesto en el once. Estoy bien, pero sé que puedo dar mucho más. Me faltaba regularidad y no quiero repetir los errores que cometí en el pasado. Las cosas en mi anterior etapa no me salieron bien por los motivos que sean y estoy con muchas ganas de devolver toda la confianza que me están dando y poder tener continuidad para explotar", ha detallado Sanabria en una entrevista para RTV Betis.

Si su primera impresión de Pellegrini, por teléfono, ya fue buena, la que se ha formado después de compartir el día a día con él es casi inmejorable: "Si estoy aquí es gracias al míster, que apostó por mí. Me lo está demostrando con hechos. Su llegada me ha dado ese plus de confianza. Me siento importante a pesar de estar un año y medio fuera y me está demostrando que confía en mí partido a partido. Parece serio y distante, pero es todo lo contrario. He conversado mucho con él cuando no sabía lo que me iba a deparar el partido y la verdad es que es una persona muy cercana y, sobre todo, muy directa. Lo que te tiene que decir, te lo dice a la cara".

"Afronto con muchísima ilusión esta estapa. Todos saben lo que viví en Italia y el futuro incierto que tuve cuando volví, sin saber si me quedaría o me iría a todo lado. Decidí volver antes para intentar ponerme cuanto antes al mismo ritmo que mis compañeros, que ya llevaban una semana trabajando y con los que ya me llevaba genial antes de irme. Tuve unos problemas en el sóleo y me perdí la primera jornada de LaLiga; pero poco a poco he ido cogiendo ritmo y me encuentro mucho mejor", ha admitido, antes de señalar un aspecto en el que cree que ha mejorado.

"Uno siempre intenta evolucionar en su juego y este último año y medio que he pasado jugando en Italia me ha servido para mejorar mucho en el aspecto defensivo (suma 10 recuperaciones). Siempre me han dicho que era una cosa que tenía que mejorar y que seguro que aún debo seguir mejorando mucho más. La defensa empieza por los delanteros", ha remarcado.