Canales: "Nada me duele más que no poder ayudar a mis compañeros dentro del campo"

Vivía un momento dulce, siendo importante tanto para Manuel Pellegrini, téncico del Real Betis, como para Luis Enrique Martínez, el seleccionador de España, aunque quizás por ello Sergio Canales ha terminado rompiéndose. Y no se trata de una lesión cualquiera, según ha expuesto en ESTADIO un especialista.



El cántabro es consciente de que va a estar entre dos y tres meses fuera y se ha apresurado a lanzar un mensaje a través de sus redes sociales, con el que deja entrever que la noticia le ha supuesto un duro golpe. "Momentos complicados. Ahora mismo, nada me duele más que no poder ayudar durante un tiempo a mis compañeros dentro del campo, a mi equipo. Pero lo haré fuera. Quizás la parte que más me está costando asimilar es pensar que le debo más a todo el beticismo", ha escrito el '10' verdiblanco, prácticamente sin recambio natural en la plantilla.



"Me siento tan agradecido por el cariño y respeto que recibo de los béticos cada día... lo transformaré en fuerza, ganas y pasión para recuperarme y volver a disfrutar una vez más", terminó un Canales que deberá determinar todavía si pasa o no por el quirófano.





