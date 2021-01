Sondeo bético por Matías Rojas, por si lo de William cuaja

Como dice Pellegrini y confirma la ausencia de movimientos en forma de salidas, el Betis no va a fichar en este mercado. Pero que no vaya a hacerlo no significa que no se esté moviendo. Lo ha hecho para reforzar el centro de su defensa (Sokratis), ha visto jugadores de banda de cara al futuro (Jorge Sánchez o Gonzalo Montiel) e incluso jovenes promesas emergentes (Jonas Toro).

Pero también ha visto eventuales recambios para William Carvalho -si éste se fuera- o para esa posición de cara al futuro. Al menos así lo aseguran desde Argentina, donde dicen que en las últimas semanas ha habido un cierto interés por el internacional paraguayo de Racing Club Matías Rojas. Aunque no habría pasado de un sondeo.

"Tenemos varias consultas. Por ahora no pasa de ahí", aseguran en RDA desde el entorno del jugador. El futbolista ya fue tentado por el Almería y ahora le estaría siguiendo el Betis. Valorado en 5,5 millones, jugó el último partido de las Eliminatorias Mundialistas con Paraguay y es el jugador más 'vendible' de La Academia en estos momentos.

El Betis, obviamente, no está ahora para dispendios y sólo haría un esfuerzo si llega la irrechazable oferta británica con William Carvalho, aunque Racing pediría una cifra, como poco, cercana a esos 5 kilos, no en vano pagó casi 3 millones de euros por el 80% de su pase.

El futbolista suele ocupar la posición de mediocentro creativo, aunque en Racing y en sus anteriores equipos (Cerro Porteño, Lanús y Defensa) también ha jugado en banda.