Bartra llama a la puerta de Pellegrini: "Estoy más que preparado".

El Real Betis afronta los diez últimos partidos ligueros con el objetivo de llevarse la quinta plaza de LaLiga y para ello contará con un refuerzo de lujo, el del central Marc Bartra. Ya recuperado desde hace unas semanas, el catalán venía entrenando con el grupo pero el parón le ha venido de perlas para ponerse definitivamente a tope. "Estoy más que preparado, llevo semanas entrenando todo con el equipo, sintiéndome bien. En la elite no hay nada fácil, el míster no se casa con nadie y se basa en lo que ve en los entrenos. En eso me centro, en estar al máximo nivel posible y que vea que estoy en un buen momento para que vea que puedo ayudar al equipo en cuanto necesite", ha confesado en los micrófonos de Radio Sevilla.

El propio Bartra ha explicado la lesión que le ha tenido varios meses en el dique seco. "El talón es lo que me hizo estar más tiempo fuera, fue una lesión que tiempo atrás tenía molestias pero las controlaba muy bien. Me gusta trabajar mucho y cuidarme y de repente se descontroló hasta que en varios partidos fue a más y llegó un momento que no pude continuar para ayudar al equipo. Si no hubiera pasado lo del cólico seguramente hubiera sido un poco menos de tiempo la lesión, pero eso me hizo perder una semana de recuperación. Lo más importante es que tanto una cosa como la otra las tengo controladas, y estoy muy agradecido a los médicos y fisios que me están ayudando", ha explicado.

En cuanto a la figura de su técnico Manuel Pellegrini, el capitán verdiblanco alabó su experiencia: "Huele las situaciones y los momentos de los jugadores, lo gestiona bien y saca mucho rendimiento. Desde el primer día a nivel personal sabía que crecería, y a nivel grupal se ha podido ver que ha podido dar con la tecla. El año pasado no teníamos control los 90 minutos y nos frustrábamos, el míster nos ha hecho fuertes mentalmente para que estemos sólidos cuando no controlemos el partido y ha hecho que estemos donde el Betis merece estar".

Sobre el objetivo, Bartra no esconde que no sea otro que estar en Europa la próxima temporada aunque prefiere ir partido a partido: "Ojalá el equipo pueda alcanzar las posiciones por las que estamos peleando. Todos nos miramos y sabemos que pasa por el Elche, vamos a ir a ganarlo y así uno tras otro".

Por último, el central catalán no piensa en su futuro pues todavía le quedan dos años de contrato: "Es un club que crece cada día, me encuentro bien y contento. Lo que miro siempre es el día a día, estar feliz y con salud y estar en un equipo que compite. Me quedan dos años aún para terminar mi contrato, todo cambia mucho, pero lo único que sé es que estoy muy bien aquí".