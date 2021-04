Bartra tiene 'un par de fichajes' para el Betis Féminas

Marc Bartra está de vuelta y tiene ganas. El central catalán del Betis, que ha estado algo más de tres meses alejado de los terrenos de juego por culpa de una lesión en el talón y unos problemas estomacales, ha asegurado esta semana estar "más que preparado" para volver a competir, aunque es consciente de que no lo tendrá fácil, con la pareja Mandi-Víctor Ruiz en un gran momento de forma.

Pese a ello, el ex del Barça trabaja con ahínco en cada sesión para intentar volver a ganarse la confianza del entrenador de cara a estas últimas diez finales que afronta el equipo en Liga.

Trabajo que se lleva también a casa, donde tiene unas ayudantes de lujo, como él mismo ha inmortalizado y compartido a través de sus redes sociales. Se trata de sus dos hijas mayores, con quienes pasó la tarde de este martes aprovechando que las pequeñas están de vacaciones por la Semana Santa. Ambas, vestidas con la equipación reglamentaria del Betis, demuestran sus habilidades con el balón, un detalle que no se le escapa a su padre, que no duda en sugerir al equipo femenino, citando su cuenta (@realbetisfem), que no les pierda "ojo". Para Bartra, sin duda hay cantera para el equipo femenino.