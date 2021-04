Betis: Loren 'encuentra' equipo

Loren Morón no está atravesando por su mejor momento en el Betis, donde se ha acostumbrado a estar cada ventana de transferencias en la rampa de salida y partiendo cada temporada en desventaja ante el resto de delanteros desde que Setién lo promocionara en el mercado invernal de la 17/18.

Entonces, siete goles en 15 partidos ayudaron a que el equipo se metiera en la Europa League, pero, incluso con el propio técnico cántabro, Sanabria siempre estuvo por delante desde la 18/19. Hasta Jesé reconvertido obtuvo un protagonismo proporcionalmente mayor. Con todo, Loren Morón (27) ha mantenido el pulso con dignidad.

Con Pellegrini, su protagonismo ha ido a menos hasta el punto de que el pasado fin de semana el chileno optó por jugar con Joaquín como falso '9', en lugar de contar con el marbellí. Una situación complicada y un futuro incierto que el propio Loren ha acrecentado en las últimas horas anunciando un cambio de agencia de representación que apunta a una muestra inequívoca de que este verano sí será el de su salida.

Pellegrini le dio la camiseta de titular con el cambio de año, con cinco guiños seguidos desde el inicio en LaLiga (ocho en nueve jornadas), en gran parte por un trabajo oscuro que no se reflejó en goles (no marca desde noviembre de 2020), pero sí en otras acciones, como el penalti provocado en el primer derbi. Un único tanto, el despertar del 'Panda' y la irrupción de Juanmi han defenestrado casi totalmente al '16', que solamente suma cuarenta y cinco minutos (la segunda mitad en Elche) en mes y medio de competición...

Su futuro apunta a Italia, especialmente con el cambio de agencia. 'You First Sports' se mueven muy bien en el Calcio y Loren lleva años con 'novias' en Italia que nunca han acabado de concretarse. Ahora, diversos medios transalpinos apuntan a Lazio, Atalanta y Fiorentina como candidatos a acoger al canterano del Betis, a quien tasan en unos 20 millones de euros, aunque confían en que su ostracismo reduzca su precio. Ésa, desde luego, es la cifra que hasta hace no mucho pedían en las oficinas del Benito Villamarín, pero en la última ventana de transferencias ya rebajaron varios millones ese escalón.

En cualquier caso, la afición del Betis parece haberle encontrado ya equipo a Loren. Y no es otro que el propio Betis. Eso es, al menos, lo que se desprende de la encuesta realizada por ESTADIO Deportivo, donde un 83% de los encuestados le daría la titularidad este domingo frente al Valencia si Borja Iglesias, con un corte, no llega para la cita.

El resto de los béticos, en cambio, optarían por seguir optando por Joaquín como falso '9', como Pellegrini ya hiciera el pasado fin de semana ante el Atlético, mientras que el 6% restante le da prioridad a Juanmi. Es decir, la afición del Betis aún confía en un Loren Morón que el próximo verano, posiblemente, podría cambiar de aires.