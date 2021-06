Aclarado al fin el futuro de Anselmo McNulty, canterano del Betis

Se marchó hace dos veranos al Wolfsburgo, una 'fuga' que se aceptó con resignación el Real Betis, que lo había formado en sus escalafones inferiores bastante tiempo. Nacido en Sevilla y criado en la localidad aljarafeña de Valencina de la Concepción, emprendió una nueva aventura con 16 años que ha sido bastante exitosa. Y es que este central zurdo de 1,87 y un gran desplazamiento de balón se ha afianzado como capitán del equipo sub 23 del club alemán, hasta el punto de que acaba de firmar su primer contrato profesional, hasta 2024, amén de recibir el compromiso de realizar la pretemporada con el primer equipo con muchas opciones de quedarse como cuarto central en una escuadra que disputará la Champions.

De padre sevillano y madre irlandesa, Anselmo García McNulty (18) "se ha ganado este contrato profesional a través de un muy buen desempeño en todos los grupos de edad en los que fue utilizado y un continuo desarrollo en los últimos años", por lo que en tierras germanas están "convencidos de su potencial ", dijo el director deportivo del Wolfsburgo, Marcel Schäfer, que, en la temporada 2019/2020, disputó 20 partidos con los sub 17 (cinco goles y dos asistencias), mientras que, en la 2020/2021, que fue cancelada prematuramente por la pandemia, tuvo tres apariciones para los U23 y la U19. Además, el zaguero se consoló con las categorías inferiores de la otrora Eire.

Y es que la República de Irlanda se prepara para convocarlo próximamente y que debute con la absoluta para que no se le escape, ya que, de momento, y dada su doble nacionalidad, McNulty podría ser captado por la RFEF para España. Tres goles en nueve partidos con la sub 17 irlandesa y uno en su estreno con los cadetes hacen concebir esperanzas a los técnicos británicos, que ya lo llamaron para la sub 21 pero desean acelerar el proceso. Francisco Molina, director deportivo de la SeFútbol, tiene buenos informes sobre Anselmo.