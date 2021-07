Génésio acaba con las 'esperanzas' del Betis: "Se quedará en Rennes"

No tenía muchos visos de continuidad el posible interés del Betis por Benjamin Bourigeaud, pero por si acaso, el técnico del Rennes, Bruno Génésio, se ha encargado de ratificarlo.

La prensa gala aseguraba ayer que el club verdiblanco se había mostrado interesado en el jugador francés, para cubrir la posible salida de Willam Carvalho, después de que el propio Bourigeaud no hubiera dejado claro su futuro. "Cuando llegué aquí, no pensé necesariamente que pasaría tantos años en el Stade Rennes", aseguraba el jugador galo, que no obstante también añadía: "hoy me siento súper bien y mi familia, también".

Ante la posibilidad de que tanto Bourigeaud como Nayed Aguerd puedan salir este verano, Génésio fue claro y cerró la puerta a posibles pretendientes. "Para mí, estarán en Rennes el 31 de agosto. Ninguno de los dos me dijo nada -de que quieran irse-. Son dos jugadores importantes y se quedarán en Rennes", aseguraba hoy el técnico galo.

Benjamin Bourigeaud ha sido un pilar este año en el Rennes tanto para Julien Stéphan como, después, para Bruno Génésio. Ha jugado 43 partidos, ha sumado más de 3.000 minutos, ha marcado seis goles y ha dado otras tantas asistencias.