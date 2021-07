Encartan otro sustituto para William: Bourigeaud

El director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, dejó claro hace apenas dos días que el club verdiblanco tiene ahora mismo las manos atadas por los ajustes económicos; que están cerrando operaciones muy lentamente en previsión de cambios, pero que ni eso asegura que vaya a venir nadie; que no va a salir ningún jugador sin tener atado un sustituto que lo iguale o mejore; y que la prioridad es buscar un relevo para el centro de la defensa.

En resumen, que la única necesidad es el sustituto de Mandi y que si William, Sidnei, Alex u otro salen, su sustituto ya debe estar decidido y muy avanzado antes de que esa salida se produzca.

Pese a ello, desde otros países insisten en señalar posibles relevos para William, especialmente, o para un Fekir del que el Betis no quiere desprenderse. El poco protagonismo del portugués el último año, en el que fue de más a menos, y el interés del Benfica y de algún club británico le sitúan entre las pocas opciones reales para hacer caja.

Y, posiblemente, Cordón se esté moviendo en busca de sustitutos para el portugués, pese a dar prioridad al central. Aunque las opciones que aparecen se antojan complicadas. Casi imposible en el caso del croata Vlasic, al que llevan encartando desde Rusia hace días, y muy difícil en el del nuevo nombre que desde Francia (Télefoot) ponen sobre la mesa: Benjamin Bourigeaud.

Bourigeaud no es un desconocido en Sevilla. Monchi lo ha tentado varias veces para el equipo de Nervión y su nombre fue uno de los que sonaron como posibles sustitutos de Lo Celso hace dos veranos. El Betis tiene muy buenos informes suyos, pero le quedan dos años de contrato con el Rennes y su valor de mercado sigue siendo muy alto, ya que se situaría en torno a los 15 millones de euros.

Benjamin Bourigeaud ha sido un pilar este año en el Rennes tanto para Julien Stéphan como para Bruno Génésio. Ha jugado 43 partidos, ha sumado más de 3.000 minutos, ha marcado seis goles y ha dado otras tantas asistencias. Y un futbolista tan importante no sale si no es por el máximo de su valor o porque no se encuentre a gusto. No es el caso de Bourigeaud, al que su entrenador, Bruno Génésio, piensa nombrar capitán según sugirió ayer mismo.

El objetivo del Rennes para este año es volver a la Champions y para ello necesita el concurso de sus mejores hombres, entre ellos el centrocampista de Calais.