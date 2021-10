Joaquín: "Quizá es el último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarlo al cien por cien"

El capitán Joaquín Sánchez fue el encargado de acompañar al técnico del Betis, Manuel Pellegrini, durante la rueda de prensa previa al partido de Europa League ante el Celtic, de este jueves (18:45 horas). Un gesto que habitualmente asegura la titularidad sobre el verde a la hora de que llegue el partido. Sobre ello, entre risas, ironizó el portuense, aunque no encontró ninguna respuesta a sus dudas por parte de Pellegrini. "No lo sé. Supuestamente el que elige el míster para la entrevista es que juega mañana. Pero no lo sé. Para mí lo importante es estar, de inicio o en la segunda parte. Lo importante es sentirme importante, aportar mi experiencia bien dentro o fuera, mi manera de ser", dijo Joaquín, quien encontró poca luz en la respuesta de Pellegrini: "Yo sí sé si va a jugar mañana pero no se lo va a decir. Lo grave de Joaquín sería que se confirmara con jugar 15 minutos. Es la mentalidad que le ha permitido estar a esta edad siendo competitivo. Esa autoexigencia es muy positiva para el plantel. No hay ningún problema para mí. Si no tuviera esa actitud sí que sería un indicio de que no va a estar competitivamente apto para esta competencia y que esté todo el día molestando".

Sobre sus ganas de sentirse importante también tuvo palabras Joaquín, quien sabe que ésta puede ser su última temporada en activo, por lo que le gustaría disfrutar de Europa con el Betis: "Ese afán de querer jugar, independientemente de que sé que es muy difícil. Me enfado y muchas veces le pido explicaciones. A veces se enfada conmigo y me dice "pero qué quieres". Discutimos de modo profesional, independientemente de que sea yo como sea. Eso me ha hecho seguir estando aquí, competir y sentirme uno más. Sé perfectamente cuál es mi rol y que tengo 40 años pero no puedo relajarme ningún momento. Eso implicaría que no pudiera entrenar todos los dais. Mi compromiso sabéis cuál es y jugaré cuando lo vea conveniente".

Por último, también fue cuestionado Joaquín por la posibilidad de poder disputar la final de la Europa League con el Betis en el Sánchez-Pizjuán, donde se jugará esta temporada. Algo que, lógicamente, motiva aún más a cualquier bético, aunque el capitán verdiblanco prefiere ir con pies de plomo: "Poder competir en Europa es especial. Mañana será un día ilusionante para todos los béticos. Es fruto a la constancia de todos el año pasado. Estamos preparados e ilusionados para empezar con buen pie esta Europa League e intentar dar la primera victoria a los béticos. ¿La final? Para eso queda mucho, lo más importante que tuvimos el año pasado fue no pensar más allá e ir partido a partido".

Y siguió argumentando: "El (partido) más importante para nosotros ahora es el del Celtic, el otro día el equipo dio un paso importante. Bien armado sabiendo siempre a lo que jugaba y siempre buscando la portería contraria. El partido de mañana va a ser muy complicado y no podemos pensar en otra cosa que no sea eso".

¿Su última oportunidad de jugar en Europa?: "Es especial, por supuesto. Competir en Europa siempre motiva y es especial. Yo he podido competir muchas veces en Europa y en Champions, pero no hay que desmerecer la Europa League pues es una competición bonita. Para mí es doblemente especial porque quizá es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarlo al cien por cien. Sería un año bonito si somos capaces de llegar lejos".