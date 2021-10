Álex Moreno sobre la Europa League: "Vienen semanas ilusionantes e importantes"

En otro de los segmentos de la entrevista que Álex Moreno concedió a los medios de comunicación oficiales del Real Betis Balompié, el lateral catalán abordó las dificultades que tuvo que afrontar en el pasado, las críticas, el futuro del equipo y lo ilusionados que están con todas las competiciones y partidos que tienen que disputar ahora, haciendo especial mención a la UEFA Europa League.



- Los penaltis de la temporada pasada

Al final el año pasado me tocó a mi estar en ese momento, en la foto, y eso me perjudicaba, me afectaba mentalmente, pero este año estoy muy mentalizado y fuerte de cabeza y más concentrado en esas acciones. También veo que la afición me está respaldando y eso me ayuda a estar más animado en defensa y ataque.



- Sobre las críticas

Estamos en el punto de mira tanto los que juegan como los que no. Si juegas bien o mal, si tienes fallos o no... se mira más el error que el acierto, lo que intento es jugar lo mejor posible y ayudar en todo lo que pueda al equipo. Si hay un día que no puedes ayudar tanto al equipo en ataque, estar bien en defensa y aportar todo lo que pueda para ayudar al máximo. Todos los partidos te hacen crecer como futbolistas, ya sean los más cómodos como el del Espanyol o los más duros contra Osasuna, te aumentan la confianza y, sobre todo, tener a la afición que te ayuda y te motiva.



- Equipo al alza

Estamos en una posición que nos gustaría estar. Queremos estar mejor y quizás esos dos puntitos que nos hemos dejado contra el Espanyol nos falta. Ahora vienen semanas importantes e ilusionantes y tenemos que estar concentrados y preparados para afrontar la Europa League con el Bayer Leverkusen.



- Temporada bonita con oportunidades para todos

Que haya tantos partidos es bueno. Lo que transmite el míster es que confía en toda la plantilla, que hay minutos para todos y que hay que estar al cien por cien en entrenamientos y partidos para dar lo mejor de ti. El míster tiene a todo el equipo enchufado y motivado para cualquier partido que venga.



- Repasa la lesión contra el RCD Mallorca

Esa jugada la verdad es que iba renqueante de antes del isquio. Me notaba que no estaba cómodo. Durante la semana parecía que podía llegar, que no notaba molestias, pero en la carrera que saca el portero sí que noto que me da molestias en el bíceps. Lo que pienso es que lo mejor es cambiarme porque no me siento a gusto y quiero que esté un compañero al cien por cien. Ya estoy bien físicamente y con ganas de que empiece ya LaLiga y la UEFA Europa League para competir que es lo que más nos gusta.