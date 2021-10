El hombre de los récords en el Real Betis

La victoria del Real Betis Balompié ayer contra el Deportivo Alavés fue más importante de lo que parece, pues permitió al conjunto verdiblanco saborear de nuevo las mieles del triunfo y de paso cosechar tres puntos que lo meten de lleno en el pelotón de cabeza de LaLiga, donde está instaurado en estos momentos con 15 puntos, los mismos que el FC Barcelona a sólo dos de los puestos que dan clasificación a la próxima UEFA Champions League.



El gol anotado por Borja Iglesias, cuando el encuentro tocaba a su fin, fue celebrado por todo el equipo, pero si hubo alguien que lo festejó en especial ese fue el autor de la asistencia, Joaquín Sánchez.



El capitán está teniendo una temporada difícil, siendo menos protagonista de la habitual en la que previsiblemente será su última temporada como profesional: "Es lo que más sueño y deseo: trabajar cada día sin perder la ilusión. Sé que no puedo jugarlo todo; la ilusión no me la quita nadie", dijo tras el duelo.



A sus 40 años, Joaquín no pierde el hambre competitiva y con su pase de gol ayer, y la victoria también, sigue quemando multitud de récords.



Con esa asistencia, Joaquín se convirtió en el primer jugador con 40 años cumplidos que da un pase gol en LaLiga española en todo el Siglo XXI, según OptaJose. A su vez, Joaquín superó a Juan José Cañas y es el tercer jugador con más victorias logradas en la historia del Real Betis, con 180, sólo por detrás de Rafael Gordillo (182) y José Ramón Esnaola (195), tal y como informó el compañero Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto).



Además de todo ello, Joaquín es también el futbolista que más triunfos ha cosechado en LaLiga sin haber jugado en Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid nunca con 236.



Datos que dejan claro la leyenda que es Joaquín en el fútbol español.





#DATO HISTÓRICO. @joaquinarte supera a Juan José Cañas y ya es, en solitario, el TERCER jugador con más victorias en TODA la HISTORIA del @RealBetis (180) tras Gordillo (182) y Esnaola (195). — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) October 18, 2021

#DATO Jugadores con más victorias en La Liga sin haber jugado nunca en Madrid, Barcelona o Atlético:



[236] JOAQUÍN SÁNCHEZ

[209] Jesús Navas

[208] Jesús María Zamora — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) October 18, 2021