Joaquín: "Con 40 años, es fácil perder la ilusión y la exigencia; lucho contra eso"

"Siempre es importante disfrutar de minutos. Es verdad que este año no está siendo fácil para mí, pero trabajo para aprovechar los minutos que tenga. En mi caso, es ley de vida. Estoy feliz de haber podido jugar y asistir a un compañero para llevarnos la victoria. Es lo que más sueño y deseo: trabajar cada día sin perder la ilusión. Sé que no puedo jugarlo todo; la ilusión no me la quita nadie. Con 40 años, es fácil perder la ilusión y la exigencia, venirte abajo y que el chip cambie. Que no me lo tome como exige un equipo tan importante como el Real Betis en Primera división", confesaba en la TV oficial del club un emocionado Joaquín Sánchez, clave en el triunfo en Vitoria.

"Era súper importante llevarnos un partido como éste, porque, si juegas bien, es una pena no ganar estos partidos. En la contra, Bellerín me mete un balón muy bueno por delante, pero creo que estoy en fuera de juego y me freno un poco; en la segunda acción, viene el gol. Un pase por dentro del 'mago' Fekir y veo cómo Borja hace el movimiento de ponerse en el área chica para remachar. Son muchos años y ya los veo venir. Afortunadamente, la ha metido para adentro", explicaba el capitán sobre la acción del 0-1.

Por último, el portuense insistía en su satisfacción por el que ha todas luces será su último curso como profesional: "Me he sentido un privilegiado todos estos años. Sabía que iba a ser un año difícil. Peleo contra el día a día, contra mi mente, para poder estar aquí. Me acuerdo en el día de hoy de mi mujer, de mis hijas, de mi familia y de toda esa gente incondicional que siempre ha creído en mí. Simplemente, les doy las gracias".