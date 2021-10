Palop da al Bayer una 'pista': "El Betis no es fuerte en defensa"

Todos los aficionados al fútbol recuerdan al Andrés Palop del Sevilla FC de la primera era gloriosa; los más entendidos -y más veteranos- también lo harán con el Valencia de las dos ligas y del doblete; o incluso en el primer Villarreal que ascendió a Primera. Pero el meta valenciano se retiró en Alemania, en el Bayer 04 Leverkusen, donde estuvo su último año como profesional.

Por eso, por conocer a la perfección LaLiga española y, en especial, a un Betis que durante ocho años fue su eterno rival, es la persona apropiada para analizar el duelo de Europa League que mañana va a enfrentar al equipo verdiblanco y al Bayer Leverkusen. Y que en gran parte va a decidir quién acaba líder de su grupo.

"El Bayer debe estar atento, sobre todo en el partido de ida. En el Villamarín debe hacer un muy buen partido. Con el público a su favor, el Betis es un equipo que se crece mucho en estos ambientes y su trayectoria en la Europa League es igual a la del Bayer, con dos victorias. Creo que este doble enfrentamiento va a decidir quién es el campeón del grupo, porque yo que creo que van a pasar los dos", indicaba Palop a los medios oficiales del club alemán, donde manifestaba las opciones le ve al club de la cuenca del Rin: "Si el Bayer Leverkusen es capaz de mostrar sus argumentos, de olvidar el último partido -ante el Bayern Múnich- y mostrar el fútbol que ha hecho en anteriores partidos, le puede hacer daño al Betis. Éste, en defensa, no es un equipo fuerte y el Leverkusen tiene dos delanteros que están marcando diferencias".

En este sentido, el exsevillista advertía a los alemanes del peligro que puede crearles el conjunto de Pellegrini y de las debilidades de éste que deberían aprovechar. "En defensa, el Betis está sufriendo mucho este año. Normalmente suele encajar goles cada partido y esto en Europa se paga. Si encajas goles te puedes encontrar equipos fuertes a los que es difícil remontar. En portería han fichado a Rui Silva, que no acaba de despegar, también está jugando Claudio Bravo, que es veterano con mucho nombre y trayectoria. Y en el centro del campo también están teniendo alguna baja como en el caso de un jugador que estuvo en el Bayer, Guardado, que no está teniendo mucho protagonismo. No obstante, el Betis tampoco tiene una gran creación. Se focalizan mucho en Fekir, en Canales y, arriba, en Willian, que está marchando muchos goles".

Y señalaba a los futbolistas sobre los que los alemanes deberán estar muy pendientes. "Sobresalen Willian José, Fekir y Canales. Y también destacaría la figura de Guido Rodríguez, que es el que hace todo el trabajo sucio en el centro del campo y le da mucho equilibrio a su equipo. Son los más importantes del Betis y los que marcan las diferencias", afirmaba.

El otro hándicap con el que se va a encontrar el conjunto alemán es un estadio lleno que aprieta como pocos. "El Benito Villamarín es de los estadios en los que la gente más empuja y más pasión demuestra. Es un estadio que cuando van bien empujan mucho a su equipo, pero si el Bayer es capaz de poner contra las cuerdas al Betis y marca algún gol pronto, se van a poner muy nerviosos y también son muy exigentes cuando el resultado no es positivo. Eso puede ir en contra del Betis y puede aprovecharlo el Bayer. Aparte de eso, el Villamarín es uno de los estadios más interesantes para vivir el ambiente. El Bayer tiene que ir con la tranquilidad de que si muestra su mejor versión puede sacar un buen resultado", indicaba el meta levantino, quien comparaba a este Betis con el de años anteriores. "El Betis, ahora mismo, está haciendo las cosas muy bien. Ha pasado unas temporadas con dificultades, no hacía equipos competitivos con los que podía luchar por Europa, siempre estaban en un momento de mantener la categoría. Y ahora lleva dos-tres años que está haciéndolo bien y ya la temporada pasada se pudo clasificar para la Europa League. Tiene una masa social importante, una de las más grandes de España y viven el fútbol como las que más".

Y también lo comparaba con un Sevilla con el que vivió los mejores años de su carrera. "Cierto que el Sevilla está más avanzado con la competitividad en cuanto a clubes. El Sevilla ha crecido muchísimo en los últimos años, no hace falta recordar los títulos que ha ganado recientemente porque son numerosísimos y eso ha hecho que destaque en la ciudad mucho más el Sevilla que el Betis. También tiene más presupuesto y ha crecido más en estructura. A partir de ahí, esto es fútbol y siempre que se enfrentan los dos equipos hay una gran competencia y rivalidad. En Sevilla se vive mucho este partido -el derbi- y es cierto que el Betis ahora mismo está en fase de construcción y es un equipo fiable, aunque aún no está a la altura del Sevilla", asegura.

Por último, Palop también invitaba a los aficionados del Bayer a visitar Sevilla, una ciudad donde, independientemente del partido, van a disfrutar. "Aparte de ver ganar a su equipo, se van a encontrar una ciudad preciosa, con un ambiente extraordinario, donde gusta mucho vivir en la calle y donde van a poder disfrutar de monumentos, historia y también gastronomía. Es un viaje que, si yo fuera aficionado del Bayer, no me perdería. Sevilla es una ciudades turísticas más importantes del mundo. Además, el tiempo va a acompañar, va a hacer un sol espléndido y por lo que nos está ofreciendo el Bayer futbolísticamente puede ser un partido muy interesante", estimaba.