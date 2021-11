Canales: "Tenemos que seguir exigiéndonos y mejorando para crecer"

Sergio Canales, futbolista del Real Betis Balompié, fue el otro protagonista verdiblanco que atendió a los medios de comunicación después de la derrota de su equipo contra el Sevilla FC en el derbi sevillano por 0-2.

- Palo duro

Sí. Es un palo duro. Es una semana dura con tres partidos que no hemos sabido jugar contra equipos de alto nivel. Tenemos que darle una vuelta. Seguir exigiéndonos y mejorando para crecer. Hay que hacer autocrítica porque esto es una carrera de fondo. Tenemos que seguir creyendo y peleando por éxitos.

- Nunca estuvieron cómodos

No estábamos cómodos. No lo hemos conseguido. No hemos sido protagonistas que es lo que queríamos. La expulsión te hace mucho daño, eso también es verdad.

- Mirada al futuro

Toca ser realistas. Toca seguir creciendo y seguir mejorando. Es un partido que duele mucho. Ahora hay que mirar al siguiente partido y darle la vuelta a estos tres partidos.