El guiño definitivo de Ceballos al Betis

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis se lleva barajando casi desde el momento en que se fue. Y tras no jugar apenas los dos primeros años en el Madrid más aún. En su día, el club verdiblanco no podía hacerse cargo de su ficha, algo que sí asumía el Arsenal, pero este año, después de su lesión en los JJ.OO. de Tokio y de no contar en el Madrid, todo ha cambiado. El futbolista va a salir en el mercado invernal, la Roma de Mourinho se ha postulado para acogerlo, pero el Madrid sólo quiere desprenderse de él traspasado y, en caso de cesión, el futbolista prima quedarse hasta junio en España.

Aquí sólo habría un equipo que se haría cargo de él, aunque no de toda su ficha: el Real Betis. Un club al que el utrerano lleva tiempo lanzándole guiños y al que se ha acercado en los últimos años tras el alejamiento que se produjo con su salida.

Un club del que es socio y aficionado. Y en el que, además, juega uno de sus mejores amigos desde este año: Héctor Bellerín. Pese al interés de la Roma, todos los caminos apuntan a un regreso. Aunque para ello tienen que cuadrar unos números que aún son inviables para el Betis.

Por si no había suficiente acercamiento, este domingo, Dani Ceballos fue uno de los invitados de excepción en el derbi disputado en el Benito Villamarín y pudo ver a su Betis caer ante el Sevilla FC, un club en el que también militó en categorías inferiores.

Su presencia en un palco de otro club de LaLiga cuando aún es jugador del Real Madrid no hará sino acrecentar esas noticias que le sitúan en el Betis a partir del mes de enero. Pero de aquí a entonces habría mucho que atar. En lo económico, el club heliopolitano debería llegar a un acuerdo con el Madrid para compartir ficha. Y, en lo deportivo, abrirle un hueco en la plantilla que a día de hoy no existe. Aparte están las presiones foráneas, caso de la Roma, para convencerlo de que no regrese.

Salvo que alguien llegue con dinero para pagar los 20 millones que el Madrid quiere por su traspaso, el futbolista saldría cedido. Es su gran oportunidad para regresar al Betis y no sólo al palco del Villamarín.