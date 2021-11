Haro defiende su gestión, explica el plan Impulso y cómo finalizarán el Benito Villamarín

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, volvió a tomar la palabra durante la junta de accionistas verdiblanca para defender la labor del órgano de administración que él lidera y pedir la aprobación de los accionistas (punto 3 de la sesión).

El de Villaverde del Río explicó la tendencia positiva desde que él llegó a la presidencia. "La evolución de los ingresos desde que llegamos en la 16/17 vemos una tendencia ascendente que se truncó con el covid por motivos obvios. Cuando llega el covid tenemos una bajada de ingresos ordinarios y no puedes ni reducir gastos extraordinarios ni deshacerte de ellos".

Defendió que no le gusta presentar pérdidas, pero en algunos casos no hay más remedio. "No me gusta presentar cuentas negativas, pero es la realidad del Betis y de otros clubes, uno más cercanos y otros más lejanos. Cuando llegamos al club el Betis era el 12º equipo en valor de plantilla. Este año somos el 8º, cerca de los de arriba y luchando por seguir. No hay que celebrar triunfos. Hay que seguir trabajando y el Betis está creciendo. Aun recuerdo cuando llegué al club y la situación que había, con riesgo real de descenso".

Además argumentó que se ha crecido a pesar del surgimiento e nuevo modelos de entretenimiento. "Se han reducido los suscriptores a canales deportivos por la mayor competencia de otras empresas de entretenimiento como Netflix o Disney+.

Por último, explicó el camino que llevará el club y la finalización del Benito Villamarín. "La estrategia deportiva pasa por tener los mejores profesionales en el club y la apuesta por la cantera. Los fondos CVC nos van a permitir mejorar el estadio para que se puedan usar todo el año, no solo dos veces por semana. El plan Impulso es una gran oportunidad para seguir con el proceso de transformación del Real Betis. La operación con CVC está compuesta de dos operaciones: CVC invierte 100 millones en los gastos tradicionales de LaLiga. Al Betis le tocarían unos 96 millones de euros que solventaría el problema de desequilibrio patrimonial. Este año volveremos a seguir aumentando los beneficios y seguiremos haciendo Betis, Betis y más Betis con trabajo".