Pellegrini simplifica las cuentas del Betis para seguir en la Europa League

El Real Betis recibe este jueves al Ferencvaros húngaro en el Benito Villamarín con el obligación de lograr los tres puntos para asegurar su pase a los dieciseisavos de final de la Europa League como segundo clasificado del Grupo G, así como para conservar aún opciones matemáticas de acabar líder, lo que reportaría beneficios económicos y le ahorraría una eliminatoria, pasando directamente a octavos y evitando ese primer cruce que sería contra alguno de los terceros eliminados de la Champions League.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini es actualmente segundo del Grupo G tras su dura derrota en la visita al Bayer Leverkusen (4-0). Los verdiblancos tienen siete puntos, uno más que el Celtic y tres menos que los germanos, por lo que se clasificaría matemáticamente para dieciseisavos de final si gana mañana al Ferencvaros y los escoceses pierden en Alemania. Si no se da esa combinación, habría que esperar a la última jornada.

Es decir, el Betis depende de sí mismo para pasar como segundo, pero debe sumar y esperar el pinchazo del Bayer Leverkusen para poder aspirar a ser primero y pasar directamente a octavos de final. Preguntado en rueda de prensa por todas estas cábalas, Pellegrini simplicó las cuentas y se negó a echar mano de la calculadora ya que entiende que la lectura actual del grupo es mucho más sencilla.

"Es un partido muy importante, porque el casi no nos vale para clasificarnos. Tenemos que sumar los tres puntos mañana porque el grupo está muy apretado y puede pasar de todo todavía. Todos podemos pasar como primeros o segundos, menos el Ferencvaros, que al no tener opciones ya jugará contra nosotros sin presión y eso les hace aún más peligrosos todavía. El Bayer si gana los dos partidos será primero y si empatamos a puntos con ellos también, porque nos supera por el 'goal-average'. El Celtic si gana los dos partidos puede acabar primero también... Tenemos que ganar y ya. En lo único en lo que estamos centrados es en sumar tres puntos más y ya en la última fecha veremos lo que tenemos que hacer en Glasgow", explicó el técnico de Santiago.

Más allá de cuentas y de calculadoras, Pellegrini espera que se vea a un Betis reconocible, después de reencontrarse con el triunfo en Elche: "Nuestra intención es salir a buscarles desde comienzo, intentar tener el control del balón, ser ofensivos, estar seguros atrás y, en definitiva, hacer un buen partido ante un equipo que llega sin presión, que es un grande en su país acostumbrado a salir siempre a ganar y tenemos que salir a hacerles daño desde el principio".

"Ganar el domingo fue importante porque nos da tranquilidad, pero no significa volver a ganar, como tampoco una derrota significa perder el siguiente partido. Cuando llega una mala racha como la que tuvimos antes del parón tenemos que estar tranquilos y ser inteligentes. La mejor reacción posible es la que tuvimos en ese partido de Elche", agregó.

A preguntas de periodistas húngaros, tras repasar las bajas que tiene el Betis, Pellegrini analizó al Ferenvaros: "Me parece que es un equipo muy grande, el más grande de Hungría. Es un equipo ofensivo, que trata de tener un fútbol creativo y estamos preocupados en no creer que el partido está ganado porque ellos no se juegan nada. Sería un error. He visto todos sus partidos de la Europa league y, aunque no ha ganado aún, en todos los partidos ha caído con marcadores muy estrechos. Hicieron un mejor papel en Alemania que nosotros. Cuenta con buenos jugadores y con un gran entrenador, con mucha experiencia en la Bundesliga".

"Nombrar sólo a algunos de sus jugadores sería injusto para el resto. Le hemos analizado, pero es un equipo con delanteros peligrosos y con defensas muy fuertes. Lo analizamos como conjunto, no de manera individual. No sabemos si saldrá con cuatro o cinco defensores, pero nosotros sí saldremos en nuestra línea, igual que venimos haciéndolo en el resto de los partidos de LaLiga y de Europa", concluyó el míster del Betis.