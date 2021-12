Pellegrini habla del 'efecto Xavi', valora las opciones del Betis de vencer al Barça y confirma tres altas en la lista

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del entrenamiento matinal de su equipo, para atender a los medios en la previa de un choque de altísimo nivel. El conjunto verdiblanco visita este sábado el estadio Camp Nou para enfrentarse al FC Barcelona de Xavi Hernández, quien fuera compañero de varios futbolistas béticos en su etapa como jugador (Bartra, Tello, Montoya o Miranda). El chileno ha repasado las peculiaridades de este encuentro y también el estado de la enfermería, con tres altas importantes para viajar a la Ciudad Condal.

Cabe recordar que la principal baja del Betis para la visita al Barça es la de Nabil Fekir, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas tras ver la quinta en el choque del pasado fin de semana frente al Levante UD. La buena noticia es que Germán Pezzella se ha recuperado de las molestias musculares que le han obligado a perderse los dos últimos encuentros del Betis y junto a él también volverán dos piezas esenciales como son Sergio Canales y Guido Rodríguez, quienes tuvieron un necesario descanso en el choque de Copa del Rey frente al CFI Alicante. Siguen apartados del grupo por lesión Claudio Bravo, Martín Montoya, Víctor Camarasa y Youssouf Sabaly.

"Están los tres en la lista de citados para el partido de mañana, tanto Canales, como Guido y Pezzella", explicó, al tiempo que descartó que vaya a cambiar la manera de jugar por enfrentarse a un equipo como el Barça: "Es una respuesta que ya sabemos, hemos visto jugar siempre al Betis de la misma manera dentro o fuera. Ajustaremos aspectos tácticos pero no vamos a cambiar nuestro estilo y vamos a salir en Barcelona a ganar, como siempre".

"Tenemos una buena campaña fuera de casa, adentro también, pero se nos escaparon puntos contra RCD Espanyol y Real Madrid por mala suerte", añadió el de Santiago, quien sí admitió que espera un 'Efecto Xavi' en el cuadro culé, aunque matizó mucho esa respuesta: "El Barça de Xavi ha obtenido buenos resultados, ha ganado partidos muy parejos, pero ha ganado sus tres partidos. Creo que hay un efecto, pero el anterior Barça también jugó partidos buenos, es difícil comparar técnicos en la misma temporada porque las circunstancias son diversas a lo largo del año".

"Sin tocar el nombre de Xavi, creo que el haber sido jugador ayuda mucho a ser un buen técnico porque conoce el vestuario. Luego ya depende de la intelegencia de cada uno, pero a Xavi no se le puede comparar ni con Guardiola ni con nadie. Cada uno tiene un estilo propio y Xavi tiene todas las condiciones para ser buen entrenador", opinó, al tiempo que declaraba que no por ello ve más complicado puntuar en el Camp Nou: "No es ni más difícil ni más fácil. El Barcelona es un gran equipo, con muy buenos jugadores y en lo que le rodea hay más de extradeportivo y económico. Eso sí, no tener a Messi es una desventaja para ellos".

El Betis visita a un Barça que ve por el retrovisor, ya que están por encima en la clasificación de Primera. Pese a ello, Pellegrini pide que nadie levante los pies del suelo: "No creo que seamos mejor equipo que el Barcelona. Estamos mejor posicionados ahora mismo, pero ellos tienen un partido menos. Siempre digo que tenemos que ser ambiciosos y tener una mentalidad ganadora pero no podemos desvirtuar la realidad. Nos medimos a un equipo muy grande, con algún problema extradeportivo y económico, pero si pensamos que somos mejores que el Barça estaremos muy equivocados. La palabra miedo ni la uso ni la siento. Intentamos ganar en todos los campos, pero no nos podrán decir nunca que no vamos a por un buen resultado, con ajustes técnicos dependiendo del rival", concluyó al respecto.