Bartra: "Hoy es el gran ejemplo de que estamos trabajando muy bien"

Marc Bartra, central del Real Betis Balompié, fue uno de los futbolistas más destacados en la victoria verdiblanca en en Camp Nou frente al FC Barcelona por 0-1.

El catalán se mostró feliz por su buen rendimiento. "Yo me limito a entrenar a hacer caso de lo que me dice el míster. Me centro en cuidarme y aprovechar los buenos momentos. He vivido momentos jodidos la temporada pasada y al principio de esta con la lesión y al final esto es un premio".

Tampoco quiso dejar atrás la victoria del equipo. "Ha sido un buen regalo esta victoria. Ver al equipo ambicioso, estando arriba y estoy feliz por ello".

Además argumentó lo difícil que es ganar al FC Barcelona en el Camp Nou. "Llevan buena dinámica. Tienen margen de mejora. Tienes que rozar la excelencia y sino no ganas aquí".

Finalmente, Bartra reivindicó el buen trabajo que está haciendo el equipo en los últimos tiempos. "Creo que es merecido. Trabajamos muy bien. Llevamos un año y medio con números muy buenos y hoy es el gran ejemplo de que estamos haciéndolo bien".