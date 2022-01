Álex Moreno: "Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no hemos estado acertados".

Álex Moreno ha lamentado la derrota ante el Celta, y en la misma línea que ha mostrado su compañero Marc Bartra, se ha mostrado molesto por la formas en que han perdido el choque. "Ha sido un partido muy raro, apenas han llegado a portería, han sido dos errores nuestros y poco más. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no hemos estado acertados", reconocía el lateral en zona mixta.

El ex del Rayo admitió que el segundo gol fue una importante losa: "Hace mucho daño al ser en el último minuto de la primera parte, que no te da tiempo ni a sacar. Te vas al descanso cabreado por ese 0-2. Salimos con la mentalidad de intentar remontar, hemos tenido mucha ocasiones, pero no hemos estado acertados".

En cuanto a la falta de eficacia ante la portería rival, Álex Moreno ha explicado: "Nos ha faltado claridad arriba. Hemos tenido ocasiones, pero no han entrado. Ellos tampoco han tenido ocasiones claras. Ellos además jugaban en rombo, había mucha gente por el medio y teníamos que jugar por fuera".

Por último, el lateral bético quiso mirar al próximo objetivo, el partido de Copa ante el Real Valladolid: "Todos los partidos son complicados, queremos seguir avanzando en la Copa y estando arriba en LaLiga. Prepararemos bien el partido esta semana y para todo lo que nos viene, que es mucho".