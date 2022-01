Borja Iglesias: "Es un lujo que Fekir quiera seguir apostando por este proyecto".

Borja Iglesias será la referencia atacante del Real Betis en el derbi copero casi con total seguridad. Con la baja por lesión de Willian José, el gallego será el encargado de poner en jaque la portería nervionense este sábado en un partido que el 'Panda' sabe que no es como otro cualquiera. "Es verdad que estos partidos creo que tienen un poso que deja que puede ser impresionante o puede ser complicado pero la realidad es que para mí, como jugador, son los partidos que me ilusiona jugar, que me motivan y que cuando vine aquí ojalá juegue muchos, es lo que pienso. Hay algunos con mayor trascendencia que otros, una eliminatoria de Copa tiene más, más que quedarte participando en una competición no hay. Es verdad que nosotros lo afrontamos con la mentalidad de ganar, que es lo importante, y que es lo que íbamos a hacer si el Sevilla fuese otro equipo. Pero es cierto que tiene impacto en todo lo demás y supongo que para vosotros mucha también", explicó Borja Iglesias en los micrófonos de Radio Marca Sevilla, donde trató otros temas de actualidad.

El derbi pendiente de los contagios: "Estamos todos igual, no sólo en el fútbol. La sociedad está bastante afectada, pero es lo que hay ahora. Por suerte los casos ya son menos peligrosos y lo importante es que esté controlado y la gente esté sana, es lo más importante".

Borja pasó el Covid-19 en vacaciones: "Sí, fue una por otra, me perdí esos días libres, que tuve que estar en casa, estuve bien también, pero bueno, la verdad que he vuelto bien, sin ninguna secuela, me encuentro muy bien físicamente y contento".

El peso del gol recae en él sin Willian José: "Estos partidos son especiales para todos. Ya el aliciente que supone la Copa, lo bonito que es competir a partido único en cada eliminatoria y poder hacerlo en nuestra casa, con nuestra gente, la verdad es que nos ilusiona. Y encima el partido con el derbi. Todos lo estamos viviendo hasta hoy como una semana a priori especial, pero cuando se vaya acercando la hora del partido lo será más".

Enfado por su cambio en Vallecas: "Soy bastante temperamental, pero se me pasa rápido. Ya está, son situaciones que se dan, aprender de ellas y esto creo que nos refuerza".

Se habla mucho del arbitraje y de quién será el encargado de arbitrar el derbi: "Hay momentos complicados en todas las profesiones, esto es así, y oye no pasa nada, todos tenemos días mejores y peores, pero ya está. ¿Conspiraciones arbitrales? Yo creo que está zanjado el tema, no tengo mucho más que decir".

Es una ventaja jugar la eliminatoria en casa: "Creo que jugar con nuestra gente es una ventaja, es una realidad. Luego puede ser un derbi de los más equiparados de los últimos años, a nivel de clasificación en Liga, que lo marca un poco. Luego la dificultad que tiene y lo difícil que es el rival".

Es el derbi más igualado: "Sí, puede ser que sea así. Lo que pasa es que esto lo descubriremos el sábado en el partido, porque cada situación es un mundo. El equipo está muy concienciado y capacitado para afrontar esta eliminatoria".

El Sevilla llega con muchas bajas: "A día de hoy, lo que hacen la gran mayoría de equipos, y nosotros también, es prepararse a sí mismos. Luego lo que pueda suceder o no... A veces cuentas con que un jugador va a estar, luego no está y el que entra por él resuelve el partido, esto pasa muchas veces. Entonces nosotros nos centramos en que el sábado llegue el mejor Betis, que haga un partido como venimos haciendo y estando bien, tendremos posibilidades".

Influye el resultado del derbi de Liga: "Es cierto que a día de hoy, tal y como está el fútbol, un jugador te marca mucho el devenir del partido, estamos todos muy concienciados que es importante mantenernos todos en el campo, no perjudicar ese trabajo colectivo, que a veces se da por distintas situaciones y no se puede controlar, hay lances del juego que te obligan a hacer ciertas acciones que te pueden perjudicar y ya está. Pero es cierto que si eres capaz de mantener a los 11 jugadores, trabajar con intensidad alta, pero sin sobrepasarte con un exceso de motivación, que a veces sucede, tienes muchas más posibilidades. Tampoco es algo que a día de hoy se haya hablado mucho, pero todos lo tenemos presente y cuanto más cerca estemos del partido más se hablará, lo tenemos claro".

Como se encuentra a nivel personal: "Yo me encuentro muy bien, creo que en líneas generales estoy haciendo un buen trabajo, que cada vez que participo estoy aportando cosas al equipo, y eso es lo que me toca. Luego un día estás más acertado que otro, pero si me pongo a evaluar, la temporada pasada a estas alturas llevaba un gol. Optimista, con ganas de seguir trabajando, de seguir ayudando a mi equipo que es lo que me importa, y contento porque creo que el equipo está bien, compitiendo en tres torneos y haciéndolo bien".

Un año muy bonito pero también muy exigente: "Está siendo muy ilusionante, la verdad. Es cierto que a veces como sucede todo tan rápido, juegas cada tres días, cambias de competición, no te da tiempo a posicionarte en la realidad desde fuera. Luego te das cuenta cuando sales a la calle y ves a la gente contenta, con ganas de más, de disfrutar del momento, y a veces tú no eres capaz de colocarte en esa situación porque al día siguiente tienes otro partido y estás pensando en volver a competir. Ahora que hemos parado un poco en Navidad te pones a evaluar la primera vuelta y estamos todos contentos, pero con la ambición de seguir ahí, trabajando, de crecer. Lo estamos disfrutando, hay un desgaste por jugar cada tres días, pero bendito problema".

En el derbi de Liga no pudieron tener tanto el balón: "El equipo está hecho para eso, para intentar tener la pelota, para ser protagonista, y sobre todo en casa, con la afición, porque nos empuja a tenerla y recuperarla pronto. Y es verdad que cuanto la tenemos algo menos sufrimos porque nos gusta tenerla y porque creo que nuestra idea siempre es la de ser protagonistas. Pero sabemos que por fases del juego o de la temporada hay situaciones en los que te toca trabajar más sin balón, ahí hay que apretar los dientes y sufrir lo que toque para recuperar sensaciones y balón, y nuestra intención es esa, ser protagonistas y llevar un poco ese peso".

La renovación de Fekir: "Para nosotros es un lujo, todos estamos muy contentos de que Nabil esté muy contento aquí, que quiera seguir apostando por este proyecto en el que estamos poniendo todos mucho de nuestra parte. Es uno de los mejores que he visto en mi carrera, aquí hay gente de mucho talento como Sergio, que ha renovado hace nada, como William, que está jugando ahora a un gran nivel y lo estamos disfrutando, y así podría darte una lista larguísima de jugadores de mucho talento. Pero yo posiblemente, y ya si vamos a hablar del jugador técnico puro, posiblemente es el que más me ha sorprendido. Ya vemos en la competición que tiene capacidad para echarse el equipo a las espaldas en momentos complicados...".

Más protección para Fekir: "Le 'zurran' bastante, es importante cuidar a este tipo de jugadores porque al tener mucho la pelota y ser muy difícil quitársela, cuando lo intentan se frustran y le pegan, pero es cierto que él tiene aguante y capacidad para aguantar las patadas y mantener la calma. Es un jugador muy importante para nosotros, nos aporta mucho y es muy buen tío y dentro del grupo es un tío importante".

La clasificación: "Yo siempre intento mirar hacia arriba, lo he hecho en todas las situaciones, cuando he estado metido abajo, cuando he estado fuera del descenso y ahora que estoy arriba, intento seguir mirando arriba. Es la forma de crecer y de progresar, siendo ambiciosos. Sabiendo la dificultad que tiene y la importancia de lo que estamos haciendo, mantener una mirada hacia adelante y trabajar para seguir creciendo es lo que te lleva a hacer esas cosas".

Las virtudes del Sevilla FC: "Tanto la solidez defensiva como la capacidad que tienen para resolver partidos. Que a veces puede ser que dé la sensación de que están sufriendo y la realidad es que no, y en cualquier acción te terminan haciendo daño. Tienen un gran equipo, nosotros también y creo que va a ser un derbi muy bonito".