La ilusión de Fekir por "ganar el derbi" y el deseo de Haro y Catalán

Aunque la noticia del día era la renovación de Nabil Fekir, en el programa especial con motivo de esa anunciada firma no podía olvidarse que estamos a sólo tres días del partido de los partidos en Sevilla. El derbi ante el Sevilla FC está en la mente de todos y más esta vez, que es definitivo. No sólo no será un partido más sino que definirá la continuidad de uno de los dos equipos en la competición donde más esperanzas tienen, a día de hoy, puestas.

"Me acuerdo mucho de una frase que dijo Juan Merino antes de jugar un derbi. El sábado no jugamos la Copa del Rey, el sábado jugamos la final del Mundial. Hay que ir a darlo todo", indicaba el vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, recordando la importancia que tiene este encuentro.

Un partido "muy bonito" que motiva por igual a Ángel Haro. "Tenemos una oportunidad inmejorable de darle una alegría a los béticos. No es un partido más. Los derbis hay que jugarlos, competirlos e intentar ganarlos. Vamos a salir a ganar y confío en que el equipo nos dé esta alegría", reflejaba el presidente verdiblanco.

Una alegría que aún no ha sentido Fekir en sus dos años y medio como bético y que espera poder vivirla al fin en el duelo copero. "Todo el mundo conoce la importancia de este tipo de partidos, sobre todo en un encuentro donde te eliminas. Todos tenemos muchas ganas y estamos listos para este partido. Tenemos la oportunidad de la revancha porque el partido de Liga no fue bueno, todo el mundo lo sabe. Es una final. No hay margen de error. Si perdemos nos vamos de la Copa y este año todo el mundo quiere llegar lo más lejos posible", aseguraba el jugador francés.