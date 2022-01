"Creemos en lo que hay, lo que vemos y lo que sentimos; por eso nos quedamos todos"

Lo de la delantera del Betis es una bendición para Manuel Pellegrini, que, como quiera que sólo juega con una referencia arriba, aceptó afrontar las tres competiciones en las que sigue vivo el equipo casi un semestre después con únicamente dos artilleros natos. Contando con la versatilidad de Juanmi y Fekir para determinados momentos, Borja Iglesias (12 goles y 2 asistencias en 28 partidos) y Willian José (7+5 en 23) están respondiendo con creces, alternando roles y cumpliendo como titulares o desde el banquillo tanto si les toca ser titulares sábado y domingo o entre semana. Era una apuesta arriesgada, cuyo éxito dependía, en gran parte, de que el gallego y el brasileño no se pusieran de acuerdo para pasar la Covid, lesionarse, ser expulsados o experimentar una mala racha de cara a la portería contraria. Pero los astros se alinearon en la primera mitad del curso.

Ahora, el 'Panda' ha aprovechado una lesión de su compañero de demarcación para dar el callo y, de paso, un golpe en la mesa. Le estaba costando algo más en LaLiga, pero suma cinco tantos en los cinco últimos choques oficiales del equipo, en los que le tocó saltar de inicio. Los cuatro últimos, en los dos partidos previos a este mini parón de selecciones. Sendos dobles ante Alavés y Espanyol, su ex equipo, para demostrar que las secuelas del derbi copero son, a lo sumo, físicas. Y ni eso. Salvo inesperado giro de guion, Borja será de nuevo el '9', valga el juego de palabras, el jueves que viene en Anoeta en busca de las semifinales del torneo del K.O. Un cruce que le trae buenos recuerdos. Si no hay remontada, ni niebla ni prórroga, que la épica llegue en la consecución de otro éxito para una plantilla voraz y convencida de lo que tiene entre manos. Un plan 2.0 que tiene enamorado al beticismo. Y al compostelano, que ha atendido a ESTADIO Deportivo en una entrevista de la que este sábado les ofrecemos su primera parte.



- Cuando el equipo lleva tres victorias seguidas, las últimas goleando, ¿cómo sabe este parón?

- Para nosotros no está tan mal. A veces viene bien para recuperar fuerzas, reponer energías, y retomar el camino tan bueno que llevábamos. Han sido muchos partidos seguidos en muy poco tiempo.

- Particularmente, el cambio de año le ha venido tan bien como el anterior. ¿Qué le pone a las uvas en Nochevieja?

- Es verdad que me ha venido muy bien en los dos últimos años. No soy muy creyente en estas cosas, pero a veces las usamos como coartadas para que nos ayuden a modo de renovación e inflexión. Ojalá siga en la misma línea que en 2021.

- La ampliación de contrato hasta 2026 poco antes de Navidad también habrá sido un buen empujón.

- Siempre me he sentido arropado y querido en este club y en la ciudad, tanto por los directivos como por los compañeros y la afición. Pero siempre ayuda a sumar confianza, claro. Cuando llegué y las cosas no empezaron tan bien, me sentía igual. Siempre dije que estaba orgulloso de vestir estos colores, por lo que si el Betis quiere que esté más tiempo aquí, por mí, encantado.

- Le comentaba en una entrevista anterior, cuando las cosas le iban regular, que no debe ser fácil llegar al Betis con un listón tan alto como el que marcaban no ya los 28 millones del traspaso, sino su rendimiento en Zaragoza y Espanyol.

- Es cierto que, cuando das pasos adelante, la dificultad aumenta. Venía a un equipo con una capacidad muy grande en todos los sentidos. No estuve lo a gusto que me habría gustado por las razones que fuesen. Pero ya sí que me siento muy contento. En esos momentos ya dije que estaba haciéndome mejor persona y jugador que en años anteriores pese a todo.

- Los cuatro goles seguidos de la semana pasada ponen las cosas más en su sitio.

- El delantero actual aporta muchas cosas al equipo aparte de goles, pero nuestra faceta principal es marcar, y por ella nos evalúan. Las dinámicas goleadoras positivas nos ayudan a crecer. La realidad es que intento guiarme por mis sensaciones en el día a día, independientemente de lo que marquen los partidos. Si, cuando te entrenas, generas muchas situaciones de gol y marcas, lo más probable es que el fin de semana te vaya bien. Obviamente, lo importante es el partido. Con rachas positivas es más fácil soportar cuando hay semanas no tan buenas como la anterior, con cuatro goles seguidos.

- El equipo es un rodillo. Da la sensación de que, si no hubiese sido Borja, los habría metido otro.

- No es sencillo, pero hemos conseguido acostumbrarnos a ganar. Sabiendo el mérito y la dificultad de ganar tanto, es un lujo. Debemos valorarlo y cuidarlo, porque no será siempre así seguramente.

- El nombre del Betis empieza a sonar ya no sólo en España. Ser terceros, seguir adelante en tres competiciones y tener a jugadores tan mediáticos como Fekir, que encima renueva, llaman mucho la atención.

- Es también algo muy positivo. La grandeza que ya tenía y tiene este club va a ayudar a que la repercusión sea mayor. Por idiosincrasia e historia, el Betis ya era grande y reconocido. Además, Nabil es muy seguido y valorado en Europa, no solamente en Francia. Todos estamos contentos y vemos al Betis en pleno crecimiento a nivel personal y grupal. No es sencillo encontrar la confianza de toda la plantilla. Creemos en lo que hay. Y estas renovaciones (Fekir, Canales, Pellegrini, él mismo, Rodri, Guardado y pronto de Bravo) son muy positivas para este proyecto.

- ¿Qué nos estamos perdiendo? Porque es normal que alguno renueve, pero entre los que siguen hay gente que sería comprensible que buscara ganar más o luchar por títulos fuera.

- Cuando se dan varias situaciones de este estilo (renovaciones, ampliaciones de contrato), van aparejadas con sensaciones. Vemos un crecimiento real y vamos a poner de nuestra parte para que siga siendo así. Estamos muy a gusto entre nosotros y en el club. Nos ilusiona lo que hemos creado. Como dije antes, creemos en lo que hay, en lo que vemos y en lo que sentimos. Por eso nos quedamos todos.

- Y lo demostraron la semana pasada, con dos partidos de LaLiga, el primero apenas 48 horas después del derbi de Copa y con 7 jugadores repitiendo en el once. Lejos de mostrar cansancio, volaron. Y golearon las dos veces.

- Hay una realidad física, y el cansancio tras varios partidos seguidos es real. No lo superamos de manera mágica. Pero ese subidón, la concienciación de que hay otro reto importante que superar y que el anterior es pasado, nos ayuda. Querer seguir sumando, concienciarte, te ayuda a sobreponerte. Todos queremos participar. Esta semana ha sido así, con continuidad en la alineación, pero otros meses el míster ha cambiado 7-8 futbolistas cada tres días y el equipo ha funcionado. Eso da idea de la gran plantilla que tiene el Betis.

- Mirar de reojo la tabla y ver que el equipo sigue fuerte en la tercera plaza, más cerca incluso de los dos primeros, también ayudará, ¿no?

- Cuando la situación es complicada y luchas por sobrevivir, por salvarte del descenso, son victorias más agridulces. Ahora, nos ilusiona ganar. No nos da tiempo a mirar mucho la clasificación, porque cada 2-3 días tenemos otro reto. Nos viene bien para no relajarnos. Tenemos muchas ganas de competir.

- Además, es difícil saber de un mes para otro cuál es el once de gala. Va cambiando, porque la racha de uno ocupa la de otro que estaba jugando y se lesiona o baja un poco el ritmo.

- Eso habla muy bien de la plantilla que tenemos. Tendemos a buscar siempre todos un once de gala, pero los que participan menos o en momentos puntuales solamente son los más importantes. Cuando me toca estar fuera, animo como nunca, porque sé que me tocará a mí y los otros lo harán. Esa sensación grupal tan fuerte, tan unida, es difícil de conseguir. Todos tienen sus intereses, porque cada uno quiere marcar muchos goles, dar muchas asistencias, robar muchos balones y jugar todos los minutos, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra gran fortaleza es el colectivo.

- A partir de la próxima semana, se avecinan curvas y un calendario apretado.

- Ojalá estos dos meses sean durísimos, porque significará que hacemos lo que debemos. Llevamos algo más de un año en esta dinámica de jugar cada tres días. Hubo y habrá momentos complicados, pero estamos preparados e ilusionados para afrontarlos

- Lo primero, el jueves, la Real Sociedad. ¿Se le viene a la memoria aquel doblete en la prórroga entre la niebla del año pasado?

- Es un recuerdo muy especial. Yo estaba viviendo un buen momento en cuanto a sensaciones en los entrenamientos, identificado con lo que hacía, pero no me salían las cosas en los partidos. Poder disfrutar de aquella prórroga, romper una barrera posiblemente mental, fue la leche. Me sirvió de punto de inflexión para protagonizar un año muy bueno que espero que se alargue mucho.

- Seguramente, tras eliminar a un rival durísimo como el Sevilla, habrían preferido otro más asequible en el sorteo.

- La verdad es que nunca sabes cuál va a ser el más complicado. Si están en cuartos es porque están bien y pueden con cualquiera. Sin duda, es un rival difícil, y encima en su estadio. Será un reto complicado, exigente y bonito. Si quieres ganar una competición como ésta, hay que rendir de forma importante contra el que te toque. A veces la sensación es que tu rival puede parecer más débil, pero el fútbol te lo marca. Vamos a intentar ganarles. Los últimos contra ellos no se nos han dado mal, pero esto es otra cosa ya.

- A ver si llega a tiempo Guido y a ver si el coronavirus le 'afecta' igual que a usted, que volvió como un tiro.

- Competir entre compañeros es fundamental para que los rendimientos sean altos. Ver a Willian, Juanmi, Canales o Fekir marcando, asistiendo, rindiendo cada partido te ayuda a dar tú más si cabe. Ojalá Guido se recupere pronto, porque es una pieza importantísima. El míster siempre ha creído en todos, pero hay que demostrarlo. Los jugadores hemos ido creciendo gracias a esta exigencia y a esta competitividad.