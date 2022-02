El Betis conoce en cabeza ajena lo que le espera con Fabián

Si hay un jugador al que el beticismo idolatra por encima de todos los canteranos salidos a los largo de los últimos años, ése es Fabián Ruiz. El palaciego no sólo ha sido una imagen de la cantera durante años sino que dio un rendimiento espectacular antes de marcharse al Nápoles, en un traspaso que se convertía en la venta más cara de la historia del club.

Ahora, a año y medio de que finalice su contrato con el club partenopeo, la posibilidad del regreso empieza a coger fuerza. De hecho, si el sueño de la Champions se cumple y el Betis eleva su presupuesto con los muchos millones que siempre conlleva jugar esa competición, como adelantó ESTADIO Deportivo hace unos días, el sueño del club sería recuperar a las dos perlas que se fueron en los últimos años: Fabián y Ceballos.

La opción de Ceballos parece más factible dado que no cuenta para el Real Madrid y él lleva presionando desde hace tiempo por regresar. La de Fabián puede parecer más complicada. Y no sólo porque es imprescindible en el Nápoles sino por la particular personalidad del presidente del club italiano, Aurelio de Laurentiis.

El dirigente napolitano ya rechazó una oferta de 50 millones del Atlético de Madrid en el tramo final del mercado estival previo a la temporada 20/21. Y aunque en este mercado invernal se ha conocido el interés de Manchester United, Liverpool y Arsenal, a la finalización del mismo se ha desvelado no ya un interés sino una oferta en firme de otro equipo.

El club en cuestión ha sido el mismo que ha tentado al Sevilla FC con Diego Carlos, el nuevo rico Newcastle. Según asegura hoy la prensa italiana, las Urracas han llegado a ofrecer hasta 33 millones de libras esterlinas (unos 40 millones de euros) por el centrocampista sevillano. El Nápoles ni lo consideró. Ahora mismo está peleando por la Serie A y no pensaba desprenderse de ninguna de sus piezas.

Y en verano, conociendo a De Laurentiis, está por ver que lo haga. El italiano es un duro negociador y ya demostró el pasado año lo complicado que es salir de Nápoles forzando la máquina. El mejor ejemplo llegó en la pretemporada en la que el Atlético fue a por Fabián. Dos eran los jugadores con un año de contrato por delante y con grandes pretendientes. Uno, el brasileño Allan, logró salir después de semanas de negociar y casi por el mismo valor de mercado que tendría si tuviera más años de contrato (23,5 millones). Y el otro, Milik, estuvo cinco meses sin jugar antes de irse cedido -y luego vendido- al Olympique de Marsella por 10 kilos. Koulibaly, que tenía una gran oferta del Manchester City, aún sigue en Nápoles...

El club napolitano no dejará salir a cualquier precio a uno de sus mejores jugadores y sería más lógico que intentara renovarlo a que buscara una venta. Fabián tendrá que poner de su parte y ya conoce por algunos antecedentes que, por las malas, lleva todas las de perder.