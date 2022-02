Haro pide licencia para soñar en "el mes más importante de la historia del Betis"

Dos exdelanteros de la Real Sociedad. Juanmi Jiménez y Willian José, éste último cedido al Real Betis esta temporada, cercenaron los sueños de los donostiarras de hacer algo grande en la Copa del Rey y, con tres de los cuatro goles que marcaron los verdiblancos en San Sebastián, permiten ahora soñar a la afición verdiblanca con algo histórico. La final de La Cartuja, en Sevilla, queda ya a sólo a un paso y el presidente heliopolitano, Ángel Haro, pide licencia para desatar la ilusión, al tiempo que garantiza trabajo para mantener la espectacular línea del equipo de Manuel Pellegrini.

"Ha sido un partido espectacular. Los chavales han hecho un gran partido ante un equipo que juega muy bien al fútbol. Les felicitamos, pero nos ha salido un muy buen partido. Estamos contentos por el pase", ha manifestado Haro en los medios del club, donde ha resaltado que no hay que olvidar que la gran final se juega en La Cartuja: "Tenemos ahí una final en nuestra casa, en Sevilla".

La euforia de la afición con este Betis es lógica: tercero en LaLiga, en semifinales de Copa y en dieciseisavos de la Europa League: "Es normal que el bético esté tan contento y que haya esa comunión con el equipo. Estamos felices por los béticos, pero hay que seguir luchando".

Y es que el mes ha comenzado fuerte, con el choque en Anoeta y partidos cada tres días en las tres competiciones. "Tenemos un mes de febrero muy intenso. Podemos decir que es el mes más importante de nuestra historia reciente. Jugamos muy bien al fútbol y estamos orgullosos por ello, pero aún no hemos ganado nada", remarcó un Ángel Haro tan contento y ambicioso como prudente, que quiso finalizar con un mensaje para la afición.

"Los que no nos fallan nunca. Se lo merecen todo. Llevamos un tiempo en el que no han tenido muchas felicidades y estamos cerca de lograr éxitos. Aún no los hemos conseguidos, pero el equipo transmite muy buenas sensaciones", concluyó el presidente del Betis.