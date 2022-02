Una importante baja en la lista del Betis para Vallecas.

Lo había avisado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al viaje hacia Madrid y la lista de convocados lo ha confirmado: Canales no está en la convocatoria para jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. "Lo de Sergio es un problema personal que prefiero no tocarlo, a ver si se alcanza a solucionar y estaremos pendientes en las próximas horas para saber si puede jugar o no", explicó Pellegrini, sin detallar si se trata de COVID o no.

En la lista tampoco están los lesionados Claudio Bravo, Martín Montoya y Víctor Camarasa, además de Joaquín Sánchez, todavía positivo en coronavirus. De esta forma, Pellegrini se lleva para el partido de Vallecas a un total de 22 hombres, entre los que destacan la vuelta de Guido, Pezzella, Guardado y Lainez y Paul con respecto a la última lista de Copa.

Los 22 citados son: Joel, Edgar, Paul, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Tello, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Guardado, Bellerín, Lainez, Guido Rodríguez, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri y Miranda.