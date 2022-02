Saltan las alarmas por la baja de Canales para el Rayo-Betis "por un problema personal"

El Real Betis afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia reciente. A priori, tras comprobar los efectivos de los que disponía en los últimos entrenamientos, parecía que para la visita al Rayo Vallecano, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Pellegrini disponía de casi toda su plantilla. Además, el técnico ha dosificado fuerzas y, en el duelo liguero del pasado domingo ante el Villarreal, realizó seis cambios con respecto al once inicial que había saltado el jueves a Anoeta, en el 0-4 a la Real Sociedad en los cuartos del 'Torneo del K.O.'.

Sin embargo, todas las alarmas saltaban en la mañana de este martes cuando los jugadores del Betis saltaban al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la última sesión antes de viajar a Madrid, y Canales no estaba con el grupo. "Lo de Sergio es un problema personal que prefiero no tocarlo, a ver si se alcanza a solucionar y estaremos pendientes en las próximas horas para saber si puede jugar o no", explicó Pellegrini, sin detallar si se trataba de COVID o no, en una rueda de prensa en la que también confirmó que al margen de la duda con el cántabro son bajas seguras los lesionados Claudio Bravo, Martín Montoya y Víctor Camarasa, además del capitán Joaquín Sánchez, tras dar positivo en coronavirus.

"Claudio está recuperándose de la lesión que tuvo jugando con la selección de Chile y creo que en dos semanas, más o menos, estará disponible; pero es arriesgado dar plazos con lesiones musculares. Hay que ver la evolución con los médicos y los físios. Ojalá que pueda estar con nosotros en 15 días", detalló sobre el estado del veterano portero.

De otra parte, Pellegrini tranquilizó sobre el estado físico de otras piezas importantes como Álex Moreno y William Carvalho. "En el partido anterior Álex Moreno entró en la rotación que hacemos normalmente para evitar lesiones porque jugamos 14 partidos en 40 días. Miranda estaba entrenando bien e hizo un buen partido; pero está disponible. En cuanto a William, no entró en la lista porque tenía problema en los aductores, si no habría jugado. Se ha recuperado y mañana estará en la lista", señaló, aplaudiendo el rendimiento del luso esta temporada.

El técnico del Betis tranquilizó a la afición ante bajas y dudas y aseguró que ve a la plantilla en un gran momento físico y de confianza en su juego: "Quedé contento ante el Villarreal pese a perder porque el equipo respondió en lo físico, tuvo un 75 por ciento de posesión y eso significa le quitamos el balón a un rival que lo maneja bien y es para considerar. Estamos haciendo rotaciones, el equipo está bien y esperamos seguir así hasta el final estando en las tres competencias".

"Podemos variar los nombres de los jugadores o dar especificaciones técnicas en función del rival, pero el estilo no cambia nunca. Vamos a salir a ganar ya sea el Rayo, el Madrid o el Barcelona el que esté enfrente y mientras estemos en instancias finales más motivos para tener confianza en lo que hacemos", sentenció en ese sentido.