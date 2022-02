Catalán, sobre la compra del Zaragoza: "No estoy en ese barco, sino en el barco del Betis"

Catalán, sobre la compra del Zaragoza: "No estoy en ese barco, sino en el barco del Betis"

"Me sorprendió muchísimo la noticia, me cogió en el palco de Vallecas". El vicepresidente del Real Betis, José Miguel López Catalán, se desmarca así de la compra del Real Zaragoza. El pasado miércoles, poco antes de arrancar el partido entre el Betis y el Rayo, la Cadena Cope hacía público que él estaba junto al también accionista bético José María Gallego detrás de una compra de acciones inminente del club aragonés, que les daría el control del histórico club.

En este sentido, López Catalán ha negado en Canal Sur Radio estar detrás de esa operación. "Ya ha sido desmentido. No estoy en ese barco, sino en el barco del Betis. Estoy al 200 por cien con el Betis porque es un proyecto personal de vida", aseguraba el vicepresidente verdiblanco, quien no estaría por tanto junto a Gallego.

La entidad aragonesa hizo público el 21 de enero que estaba a un paso de cerrar la venta del club. Fue su respuesta a una manifestación de los aficionados maños en la que pedían la salida de los actuales máximos accionistas, la familia Alierta, cuyos cabezas visibles, Fernando Sainz de Varanda y Juan Uguet de Resayre, controlan el 49% del club aragonés. En este sentido, según la Cope, éstos ya habría aceptado la oferta de Gallego y López Catalán y que sólo faltaba hacerla oficial.

Según aquella información, los consejeros verdiblancos pagarían de forma inmediata 5 millones de euros por la compra de las acciones y se comprometían a invertir otros 19 kilos para asumir el cambio de poderes del Zaragoza.

El vicepresidente del Real Betis se desmarca de ello, pero admite que José María Gallego podría estar detrás en dicha puja. "Gallego es muy amigo mío. Me parece estupendo que tenga interés en comprar el Zaragoza. Nos lo comentó en diciembre y luego no hemos hablado del tema. Es su esfera personal. Hace inversiones en proyectos y tiene mucho éxito empresarial. Tienen un 1% en el Betis y puede hacerlo. Cada uno toma sus decisiones", aseguraba López Catalán, quien no por eso quiere menospreciar al club maño, del que dice tener "mucho respeto".

"Como club, están pasando momentos muy malos y empatizo mucho por lo que hemos pasado en el Betis. Están intentando salir y ojalá les vaya bien", añadía sobre el Zaragoza, que está a solo cuatro puntos de la zona de descenso a 1ª RFEF.