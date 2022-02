Canales: "La reacción ha sido muy importante"

Sergio Canales, centrocampista del Real Betis, regresaba hoy al once titular tras perderse los dos últimos partido por coronavirus. "Hasta el minuto 60-70 me he sentido bien, pero luego he notado esos 10 días que casi no he entrenado. He intentado estar lo mejor posible y ahora a volver a competir cada tres días que es maravilloso", ha dicho el cántabro para los medios oficiales del club heliopolitano.

Sobre el partido, el '10' ha expresado: "La primera parte ha sido muy buena, hemos tenido ocasiones para irnos ganando por algún gol más pero en el segundo tiempo nos faltó ir a por el segundo. Ellos son buenos y ha costado. La reacción ha sido muy importante. El equipo ha vuelto a ir a por el partido, nos faltó hacerlo antes pero los partidos no son fáciles. Cada triunfo cuesta mucho".

Conexión con Álex Moreno: "Otras veces ha salido, me entiendo muy bien con él, nos da mucho en los metros finales, con buenos jugadores siempre es fácil entenderse".

Ahora, el Zenit: "Es una final en casa, llegamos en una situación fantástica y tenemos que salir como estamos saliendo porque el partido será largo".