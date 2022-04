Raúl pone atractivo a la lista del Betis, con una séptima baja de última hora

El delantero del Betis Deportivo entra en una convocatoria de 21 para recibir al CA Osasuna en la que Manuel Pellegrini lamenta la ausencia de hombres muy importantes

El Real Betis retoma este domingo LaLiga, a partir de las 16:15 horas en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, con un encuentro ante el siempre competitivo CA Osasuna después de un parón de dos semanas que le ha venido muy bien a Manuel Pellegrini para darle un necesario descanso a las piernas de la plantilla, que venía de encadenar 14 partidos en tres meses, y para recuperar algunos efectivos. Sin embargo, su convocatoria está marcada por las bajas.

El técnico del Betis ya explicó el viernes en rueda de prensa que tendrán que afrontar un partido muy importante en la lucha por el reparto de las plazas que dan acceso a competiciones europeas sin cuatro titulares indiscutibles: Germán Pezzella, Sergio Canales, Nabil Fekir y Borja Iglesias -sancionados el argentino y el galo, tocados los dos españoles- que se unían a las bajas de larga duración de Martín Montoya y Víctor Camarasa.

No obstante, en las últimas horas ha tenido que lamentar otra ausencia de última hora, la del lateral izquierdo Juan Miranda, que no figura en la lista de 21 futbolistas facilitada por el Betis en la tarde de este sábado. El de Olivares viene tiempo quejándose de un tobillo que no termina de recuperarse del todo, forzó para ayudar al equipo ante la lesión de Álex Moreno y se marchó con la selección sub 21 estas dos semanas. Algo no ha debido ir bien, porque el canterano ni siquiera estará en el banquillo ante Osasuna.

La gran sorpresa de la convocatoria es la presencia de Raúl García de Haro, quien participó en los últimos entrenamientos del Betis y finalmente estará entre los expedicionarios buscando arañar minutos con el primer equipo. Hasta la fecha, pese a su buen índice anotador en las filas del filial, sólo suma 21' repartidos en cuatro encuentros: en LaLiga ante Levante UD (4'), Villarreal CF (11') y RCD Mallorca (4') en la campaña 19/20 con Rubi en el banquillo verdiblanco y en Copa del Rey, contra el Real Valladolid (4'), este curso con Manuel Pellegrini.

Otras buenas noticias de la lista es la presencia de tres futbolistas ya recuperados como el propio Álex Moreno, Andrés Guardado y Cristian Tello. Todos ellos cuentan con opciones de entrar en el once inicial frente al conjunto navarro debido a las bajas que tiene el técnico chileno, que cuenta con Diego Lainez a pesar de que llegó el viernes de estar con su selección y sólo ha podido ejercitarse con el grupo en la suave sesión matinal de este sábado.

Así las cosas, la convocatoria completa con los 21 futbolistas citados para el encuentro de este domingo entre Real Betis y CA Osasuna es la siguiente: Joel Robles, Edgar, Paul, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, Tello, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Joaquín, Guardado, Bellerín, Lainez, Guido Rodríguez, Sabaly, Aitor Ruibal, Claudio Bravo, Rodri y Raúl.