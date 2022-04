Bartra: "Ahora sí, ha llegado el momento"

El central del Real Betis tacha de injusta la derrota, lamenta las ocasiones perdidas, pero avisa que ya piensan en la final de Copa

Marc Bartra lamentaba la derrota ante el Elche, pero sacaba pecho por el partido realizado por el Real Betis y por haber mantenido su personalidad en ataque.

"Ha sido muy injusto, hemos hecho ocasiones, sobre todo en la primera mitad, para haber encarrilado el partido. De quince partidos sólo pierdes ¡éste,. No nos ha acompañado la suerte. (...) Es doloroso, pero nos vamos contentos no sólo por cómo veníamos sino por lo que se ha visto en la primera parte, en la que hemos podido marcar dos o tres goles. Pero hemos perdonado, ellos no han llegado, sólo han tenido la del gol. En la segunda parte nos ha costado más en la primera, en la que sí hemos tenido ocasiones muy claras que si las metes, encarrilas el partido. Ellos han especulado, se han encnerrado, han hecho un partido muy serio y con una ocasión se llevan los tres puntos. Ahora viene una gran final. Sabemos cuál es el camino", aseguraba el central del Real Betis.

Bartra quería olvidar cuanto antes esta derrota y pensar en el partido más ilusionante de la temporada, una final a la que ya miran directamente. "Sabemos la ambición de este equipo. Hemos salido a ganar, a crear ocasiones y no hemos tenido acierto de cara a gol incluso teniéndolas. Ahora sí que toca pensar en la final tan esperada por nosotros, por la afición y por esta institución. Ha llegado el momento", advertía.

"Queremos hacer muy felices a todos los béticos el sábado. Y luego, en los partidos que quedan de liga ir a por las posiciones de arriba, de Champions. Tenemos equipo para lucharlo tofo hasta el final, lo hemos demostrado durante toda la temporada. Aunque ahora ya estemos pensando en esa final. Pase lo que pase vamos a darlo todo para hacer felices a los béticos. Ver a Joaquín levantándola es una de las cosas más bonitas que pueden ver", concluía el central catalán.