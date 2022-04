Una gran tentación para Manuel Pellegrini, que hizo una promesa al Betis y a 'La Roja'

El preparador chileno amplió las pasadas Navidades el contrato que le unía a los verdiblancos hasta el próximo verano, fijando el nuevo horizonte en 2025

No hay un solo bético, ni dentro ni fuera del club, que vislumbre un futuro inmediato sin Manuel Pellegrini al frente del primer equipo masculino de fútbol. Tampoco entra en los planes del míster chileno incumplir un contrato, movimiento que lleva muy a gala no haber tomado en toda su dilatada carrera, como tampoco dejarse llevar por tentaciones monetarias. Zanjó con omisiones, risas o la displicencia con el máximo respeto los rumores que han ido surgiendo desde que aterrizara en Heliópolis en plena cúspide de contagios por la pandemia, hace ahora dos años. Nada más llegar, se habló de su retorno a la Superliga china, luego fue la selección de Chile... Incluso, 'cantos de sirena' de la Premier, que conoce perfectamente por su etapa en el Manchester City (la mejor) y el West Ham (la peor). Nada. Humo.

Vamos, el interés o las propuestas pudieron haber existido, pero el entrenador santiaguino dio su palabra al Real Betis, hasta el punto de que amplió hasta 2025 las pasadas Navidades un contrato que expiraba inicialmente en 2023, pero que, dados los excelentes resultados, se quedaba corto. Dentro del plan auspiciado por Haro, Catalán, Cordón y compañía de 'blindar' a sus 'pesos pesados', acaso negociando ligeramente a la baja ciertas cantidades a cambio de más años de vinculación para adelgazar la nómina salarial y el tope fijado por LaLiga. En esa suerte entraron Canales, Fekir, Borja Iglesias, Álex Moreno, Rodri y, más recientemente, Edgar, mientras que los veteranos Bravo y Guardado seguirán una campaña más, un camino que probablemente seguirá el capitán, Joaquín Sánchez.

Ahora, desde Brasil apuntan otra tentación para Pellegrini, la 'canarinha'. Palabras mayores, obviamente. Su nombre y el de Pep Guardiola están anotados en un lugar preferente de la ambiciosa agenda de la CBF para sustituir a Tite, que no acaba de convencer a ejecutivos y aficionados del gigante suramericano. Todo hace indicar que deberán rebajar sus pretensiones, al menos en el caso del 'Ingeniero', que ya ha dejado claro que no rompe sus contratos, respetando su palabra. Señala la prensa brasileña que su cláusula de rescisión asciende a "sólo cinco millones de euros", si bien, para ejecutarla, han de contar con el beneplácito del interesado, que ya ha recalcado que no tiene previsto dejar de adiestrar clubes y que, de decantarse por una selección en el futuro, sería por 'La Roja', la de su país, aunque antes deben producirse cambios estructurales en la nación transandina.